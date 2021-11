Ricky Rubio, roi de Madison

Une grande scène pour une performance superlative. Ricky Rubio a effectué ce matin au le mythique Madison Square Garden sa meilleure performance en 11 saisons en NBA. L’international espagnol, MVP de la dernière Coupe du monde et membre du meilleur quintette des Jeux Olympiques, a terminé avec 37 points, 3 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire des Cleveland Cavaliers contre les New York Knicks (109-126). C’est son plus gros score dans ses 642 matchs dans la Ligue nord-américaine. Ainsi ont été ses 13 paniers réalisés (sur 19 tentatives) et ses 8 triples réalisés dans une série presque vierge (9 tirs). Il n’a pas raté le périmètre jusqu’à ce qu’il ne reste que 120 secondes pour conclure un duel qui était actuellement bondé vers l’Ohio.

« Quand le ballon entre, on dirait que vous faites les bons jeux. Mais il ne s’agit pas de marquer. SJ’essaie de prendre le bon chemin, de suivre le bon chemin à chaque fois», a déclaré dans des propos recueillis par ESPN Ricky Rubio, qui a laissé son précédent record du monde dans l’oubli : 34 points contre les San Antonio Spurs le 3 février 2018, alors qu’il portait encore le maillot des Utah Jazz, la dernière (et unique) franchise. avec lequel il est entré en séries éliminatoires pour le titre.

Le voyage de Ricky

Parce que le parcours de Rubio à travers la NBA a considérablement évolué depuis cet été 2019 où il est devenu agent libre. C’était son moment. L’occasion de choisir un avenir qui semblait destiné aux Indiana Pacers et s’est terminé dans les Phoenix Suns, encadrant un groupe jeune et talentueux avec Devin Booker et Deandre Ayton à la barre. Et avec qui il était tout proche d’accéder aux playoffs après une performance colossale dans la bulle Walt Disney à Orlando (Floride).

Ce papier, celui de guide spirituel des générations futures, est celui qui a déjà été attribué à Ricky. Il n’est ni meilleur ni pire que son rôle précédent. Il est qui il est et il le fait comme un charme… même si cela le conduit à faire partie de quatre équipes différentes en trois ans : Utah, Phoenix, Minnesota et Cleveland. Et qu’on ne compte pas son passage fugace à Oklahoma City Thunder.

Jeune Quintette et Mobley

Et dans les Cavs où le meneur donne une autre leçon de maturité et de pur basket dans un projet passionnant et différent. Et surtout avec un plafond de croissance impossible à imaginer. Cleveland, avec un record passionnant de 60-159 depuis le départ de LeBron James pour les Lakers de Los Angeles, a pris d’assaut Madison avec un cinq de départ dans lequel Dean Wade était le plus âgé à seulement 24 ans. Des jeunes insultants dans un groupe qui a démarré sur la piste (ça le fait toujours) avec deux petits gardiens, le génial Darius Garland et l’électrique Collin Sexton ; et deux géants : l’ignifuge Jarrett Allen et prochaine recrue de l’année, evan mobley. La recrue, numéro 3 dans le dernier repêchage, est un 2.13 avec une bonne main de lancer et un bon mouvement de poste. Il est rapide sur ses pieds et ses mains, récupère rapidement sa place et intelligent lorsqu’il attaque la jante rivale. Des qualités qui l’ont lancé dans la Grosse Pomme jusqu’au 26 points, 9 rebonds et 5 passes décisives et cela a donné aux Ohioans leur 7e victoire cette saison en 11 matchs.

Les Cavaliers sont installés en playoffs. Et cela durera aussi longtemps que cela doit durer, mais au passage des tours comme Atlanta, Denver, Clippers, Charlotte, Portland, Toronto et, désormais, quelques Knicks qui ont tenu jusqu’aux dernières minutes du quatrième quart temps avec Julius Randle. (19) sont déjà tombés, Derrick Rose (17) et Evan Fournier (15) comme artilleurs. Son bilan après la défaite, 6-4.