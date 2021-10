Ricky Rubio se démarque avec les Cavaliers malgré la défaite contre les Memphis Grizzlies

Mauvais début de saison pour Les Cavaliers de Cleveland en NBA. La franchise de l’Ohio quitte le Tennessee avec une défaite face aux Grizzlies de Memphis par un résultat de 121-132 (avec une exhibition de Ja Morant : 37 points, six rebonds et six passes décisives). Cependant, en tirer quelques points positifs.

Evan Mobley, n°3 de la dernière draft, a fait ses débuts de manière remarquable avec 17 points, neuf rebonds et six passes décisives. L’Espagnol Ricky RubioEn tant que sixième homme (attendu), il a réalisé un double-double de 12 points et 10 passes décisives, en plus de contribuer quatre rebonds et un vol.

Cette aide de Ricky Rubio est stupide impressionnante #BeTheFight pic.twitter.com/2N8hiq8FFt – Mavs / Magic Draft (@MavsDraft) 21 octobre 2021