Ricky Rubio se démarque dans la victoire des Cavs contre les Kings

Nouvelle victoire pour Les Cavaliers de Cleveland, qui continue de se confirmer comme l’une des bonnes surprises de la saison 2021/22 de la NBA. La franchise de l’Ohio a ajouté sa 16e victoire ce matin après s’être soumise à Rois de Sacramento pour un score de 103-117.

Une belle performance collective des hommes de JB Bickerstaff a été le déclencheur de cette victoire confortable pour l’Ohio (ils étaient 52-81 à la mi-temps, 29 points d’avance), où presque tous leurs grands noms ont réussi à se démarquer.

Le MVP du match était Darius Garland grâce à ses 16 points, 13 passes décisives, six rebonds et trois interceptions. Jarrett Allen, deuxième épée avec un double-double aux points et rebonds (19-11), ainsi que la recrue Evan Mobley (15-15). Du banc, grand rôle de Ricky Rubio. L’Espagnol continue de profiter de tout ce qu’il joue en tant que sixième homme. Ce soir : 15 points, trois passes et trois interceptions.

« Nous avons du travail à faire. Je pense que nous y arrivons. Nous nous améliorons chaque jour donc c’est tout ce que nous pouvons demander. » # LetEmKnow pic.twitter.com/jR1x4o4rh3 – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 12 décembre 2021

Du côté des Kings, dans une très mauvaise performance de leur cinq de départ (45 points au total), il convient de souligner les matchs de deux de leurs réserves : Buddy Hield avec 21 points et cinq rebonds, et Davion Mitchell avec 14 points. , cinq passes décisives et deux braquages.

Rêver du facteur de cour à domicile

La lutte pour les playoffs est déjà une réalité pour ces Cleveland Cavaliers qui veulent continuer à rêver grand. Avec une fiche de 16-12 et une cinquième dans l’Est, la franchise de l’Ohio se concentre désormais sur la recherche de terminer la saison dans les quatre premières positions de sa Conférence, afin de disputer les playoffs du ring avec le facteur du terrain à domicile. premier tour.