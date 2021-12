Ricky Rubio, sincère : « En été, je n’avais pas la tête dans la NBA »

Cela ne fait que quelques mois et La vie de Ricky Rubio a complètement changé. Et pour de bon. Le meneur d’El Masnou, qui a eu 31 ans en octobre, a eu du mal lorsqu’il a découvert qu’il avait été échangé aux Cleveland Cavaliers. C’est le truc de la NBA, mais il a dû aller remplir sa dernière année de contrat avec l’équipe qui avait additionné le plus de défaites au total des trois saisons précédentes, dans une ville qui n’attire normalement pas exactement les joueurs et à sa quatrième franchise en quatre ans (Jazz, Suns, Timberwolves, Cavaliers).

Mais la saison a commencé Les Cavs sont la grande révélation, dans l’Est et dans la Ligue, et Ricky joue très bien et sert de leader vétéran. d’une équipe montante dans laquelle émergent des jeunes au potentiel extraordinaire : Evan Mobley, Darius Garland, Jarrett Allen… Un long article de ., signé par Kelsey Russo et Joe Vardon, reprenant l’information de la franchise Ohio, revient sur l’excellent moment de la reconstruction de la franchise et le rôle important que Ricky a qu’ils disent il était « très en colère quand il a découvert qu’il avait été échangé aux Cavaliers ».

Ricky l’a appris le 30 juillet, aux Jeux de Tokyo, sur le point d’affronter la Slovénie de Luka Doncic : « L’été, je ne pensais pas à la NBA, c’était ailleurs. Cela allait à une équipe qui avait à peine gagné des matchs au cours des quatre années précédentes. J’en ai parlé avec ma femme car au final c’est elle qui est à la maison et s’occupe de mes humeurs », raconte la base espagnole dans l’article, qui explique aussi que certaines franchises s’attendaient à ce qu’il soit coupé par les Cavaliers et qu’il serait libre sur le marché avant le début de la saison. Et ça met, en fait, un nom sur la table : Les Golden State Warriors voulaient que Ricky se range du côté de Stephen Curry.

Ricky assure que désormais « il est heureux » dans une équipe dans laquelle il est très apprécié. Darius Garland, l’extraordinaire jeune meneur de jeu de ces Cavs émergents, ne tarit pas d’éloges sur son mentor : « Le simple fait d’être sur le terrain fait déjà la différence car tout le monde sait qu’il peut attraper le ballon à tout moment. Nous l’avons laissé diriger le spectacle. Ce qu’il ordonne c’est ce qu’on va faire, on part de là”. Ricky débute sur le banc mais joue près de 17 minutes par soir avec Garland. Lorsque les deux sont sur le terrain, les Cavs ont un score de +5,7 sur leurs rivaux.

L’article exprime également JB Bickerstaff, l’entraîneur chargé de vendre l’idée à un Ricky désabusé avec un nouveau transfert. Le premier appel de l’entraîneur a eu lieu lorsque l’Espagne a été éliminée par les États-Unis aux Jeux, un tournoi dans lequel Ricky a obtenu en moyenne 25,5 points : « Je lui ai dit que nous voulions Ricky de l’équipe nationale espagnole. Il n’était pas question qu’il vienne ici, joue le rôle de remplaçant, cherche des pièces pour ses coéquipiers… vous le voyez avec l’Espagne, vous le voyez porter l’équipe, diriger… c’est l’esprit qu’on voulait dans nos Cavs . Dans notre passé, il pouvait y avoir des joueurs qui ne nous en avaient même pas donné l’opportunité. Mais nous avons eu cette conversation avec Ricky pour lui expliquer la vision que nous avions pour l’équipe, à quel point il allait être important ici”.

Enfin, l’article de L’Athétique laisse une ultime réflexion sur la base d’El Masnou sur comment il a appris à s’adapter aux changements de destin et de situation en NBA: « Ils m’ont transpercé et j’étais frustré. Je pensais que je devais recommencer à zéro, chercher mon rôle. Ça m’a frustré, c’était une question d’ego. Mais quand vous retirez votre ego et que vous vous consacrez à profiter du rôle que vous avez à jouer, à faire de votre mieux… il n’y a rien de mieux qu’une équipe dans laquelle chacun accepte le rôle qu’il a à jouer ».