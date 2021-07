Ricky Rubio, transfert surprise – AS.com

Ricky Rubio jouera la saison prochaine pour les Cleveland Cavaliers. Les Minnesota Timberwolves auraient trouvé un accord avec la franchise de l’Ohio, selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski. Dans le commerce, les Cavs recevraient également un deuxième tour et de l’argent, tandis que les Wolves prendraient le prince de Taurean. Il y a moins d’un an, dans la précédente agence libre, Ricky avait déjà été échangé des Phoenix Suns aux Oklahoma City Thunder, mais il n’y était que quelques heures, avant de retourner dans ce qui était sa première maison en NBA, Minnesota, où a joué la saison dernière. Le dénominateur commun de toutes ces destinations est qu’il s’agit d’équipes qui n’ont pas failli se battre pour une place en séries éliminatoires.

COMMERCE: Les Cleveland Cavaliers acquièrent les Minnesota Timberwolves G Ricky Rubio, un choix de deuxième ronde en 2022 et de l’argent pour Taurean Prince, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 juillet 2021

Spécifique, les Cavaliers ont terminé avec le quatrième pire record de la ligue (À égalité précisément avec le Thunder en 22 victoires et 50 défaites). En outre, ses deux joueurs les plus importants sont Colin Sexton et Darius Garland, deux gardes-gardes, on pourrait donc penser qu’il est peut-être aussi de passage à Cleveland, mais Chris Fedor, journaliste spécialisé dans la franchise Ohio, assure que les Cavs ont l’intention de rester avec lui. L’un de ses objectifs dans cette agence libre était de s’emparer des services d’un meneur vétéran.

Son départ du Minnesota a été pris pour acquis. Les Wolves ont D’Angelo Russell comme l’une de leurs stars, un joueur qui a déjà été un all star et pour lequel ils ont négocié à l’époque avec les Warriors, et est le meneur de jeu de départ. En ce sens, Ricky n’avait pas sa place, du moins comme titre. Mais tous les noms qui étaient apparus jusqu’ici comme destinations possibles étaient bien plus motivants : Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Boston Celtics… équipement avec aspiration annulaire. Le grand départ de la base d’El Masnou aux Jeux Olympiques a renforcé cette théorie. Enfin il devra trouver la motivation pour concourir dans une équipe sans grandes aspirations sportives.

Ricky Il a déjà joué dix saisons en NBA et les Cavaliers seront sa quatrième équipe en Ligue nord-américaine après Minnesota (en deux étapes, 2011-17 et 2020-21), Utah Jazz (2017-19) et Phoenix Suns (2019-20). Pour Ricky, quoi signé en 2019 pour trois saisons et 51 millions de dollars, il a une année de contrat garantie pour 17,8 millions de dollars. A Cleveland, il retrouvera Kevin Love, avec qui il a formé un bon partenariat avec les Timberwolves il y a des années.