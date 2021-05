Ricky Schroder a harcelé un superviseur de CA Costco à propos de la politique relative aux masques du magasin ⋆ .

La semaine dernière, beaucoup d’entre nous ont été surpris lorsque le CDC a publié de nouvelles directives pour les masques. Selon le CDC, les taux de vaccination en Amérique sont devenus si bons que les États et les entreprises peuvent désormais abandonner leurs mandats de masque, et si vous êtes complètement vacciné, vous devriez vous sentir libre de vous passer de masque quand vous le souhaitez, en gros. Les gens sont comme “lol non, je garde les masques, merci beaucoup.” Ce n’est pas un «signal de vertu», c’est être responsable d’une pandémie qui fait toujours rage dans de nombreuses régions du monde. C’est très bien de prendre une minute pour s’ajuster et c’est tout à fait bien de continuer à porter des masques si vous le souhaitez! Il est également normal que les États et les entreprises maintiennent leurs mandats de masque en place pour le moment jusqu’à ce que de nouvelles directives soient émises.

Tout cela m’amène à ceci – au cours du week-end, le dipsh-t Rick Schroder a décidé de «défier» un superviseur d’un Costco en Californie au sujet du mandat de masque encore en place de l’entreprise. Schroder – qui a aidé à renflouer le terroriste Kyle Rittenhouse – a décidé de se filmer en train de réprimander le superviseur masqué de Costco qui a refusé de lui permettre d’entrer au Costco. Le superviseur – qui semble charmant – a expliqué que le CDC peut dire ce qu’il veut, mais cela ne change pas les mandats de masque locaux et étatiques. Rick est un idiot. Un idiot de MAGA.

L’ancien enfant star Rick Schroder harcèle un employé de Costco pour des masques faciaux pic.twitter.com/HRlWeJJlt1 – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 16 mai 2021

Après être brièvement devenu viral – principalement des gens parlant de sa stupidité – Schroder s’est filmé en expliquant pourquoi il avait harcelé un employé de Costco, etc.

Ricky Schroder s’est adressé à la vidéo virale de Costco, a présenté des excuses pour avoir utilisé Jason, un employé de Costco, pour «faire remarquer aux seigneurs de l’entreprise», mais a déclaré que sa cause anti-masque est «plus importante que de blesser les sentiments des gens». pic.twitter.com/CQmIMpCTDD – Résistez à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 17 mai 2021

Je veux dire… c’est l’une des raisons pour lesquelles le CDC n’aurait pas dû sortir la semaine dernière et être comme “plus de masques, nous sommes bons.” Ils ont fini par responsabiliser des idiots comme Ricky ici. J’ai l’impression que plus de gens – des personnes masquées, des travailleurs de première ligne – vont être harcelés pour avoir porté des masques et blessé la cause de la perte de liberté de Rick Schroder.

