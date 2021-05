Ricky Schroder a jeté une colère anti-masque à un California Costco ⋆ .

Ricky Schroder La carrière au cinéma et à la télévision est peut-être aussi sans vie que la batterie de ce train de Silver Spoons, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas de nombreuses opportunités d’acteur à sa disposition. Par exemple, Ricky continue d’agir comme un connard. Et cela pourrait être dû au fait que Ricky est un Karen masculin avec un complexe de victimes, ce qui signifie que Ricky est vraiment excité quand il pense que ses droits sont violés. Tout comme pendant le week-end, quand Ricky voulait vraiment faire du shopping sans masque dans son Costco local. Mais hélas, Ricky s’est vu refuser ses jorts de Kirkland et ses poulets rôtis à 5 $, car Costcos en Californie n’a pas changé sa politique de masque en magasin. Et cela a rendu Ricky suffisamment en colère pour sortir son téléphone et montrer à tous les inconnus d’Internet ce qui se passe lorsque vous demandez à Ricky Schroder de faire quelque chose d’aussi simple que de se couvrir le visage.

La semaine dernière, les CDC ont annoncé qu’ils mettaient à jour leurs directives sur les masques, déclarant que les personnes entièrement vaccinées peuvent commencer à se passer de masque en public si elles le souhaitent. Costco a rendu les masques facultatifs pour les clients vaccinés lors de leurs achats dans leurs magasins, mais a ajouté qu’ils suivraient les directives de l’État. Et le mandat du masque est toujours en place en Californie. Ricky ne se souciait pas de cela et a retourné le cul à un pauvre superviseur de Costco nommé Jason, qui travaille dans un endroit de Los Angeles, en Californie:

Ricky a posté la vidéo samedi et a encouragé tous ses partisans à boycotter Costco jusqu’à ce qu’ils «agissent comme une société américaine libre» et non comme la Chine (ce qui était impliqué par l’utilisation d’un emoji du drapeau chinois). Mais ce que Ricky oublie, c’est que Costco est une entreprise américaine libre, ce qui signifie qu’elle peut mettre en œuvre toutes les règles de son choix pour les personnes qui y font leurs achats. Tout en allant au complet «Je veux parler à M. Costco» sur Jason, Ricky demande si Jason a vu la dernière mise à jour du masque du PDG de Costco Craig Jelinek. On pourrait demander la même chose à Ricky. Ricky, avez-vous lu la mise à jour? Parce que si Ricky l’avait fait, il aurait su que Costco n’a pas vraiment changé sa politique de masque. Ricky a affirmé que «Nationwide Costco» a annoncé qu’il n’y avait plus de masques à porter dans les magasins, mais ce n’est pas la vérité. via Yahoo! Nouvelles:

[He was] se référant très probablement à la lettre que le PDG de Costco, Craig Jelenik, a publiée vendredi, expliquant la modification de la politique de couverture du visage par l’entreprise dans certains sites de Costco aux États-Unis. Dans la lettre, Jelenik a expliqué que dans les endroits Costco où l’État ou la juridiction locale n’a pas de mandat de masque, ils autoriseront les membres et les invités entièrement vaccinés à entrer dans Costco sans masque ni écran facial. Dans les endroits Costco où l’État ou la juridiction locale a un mandat de masque, les masques continueront d’être exigés.

À la fin de la vidéo, Ricky Schroder demande un remboursement pour son adhésion à Costco, qu’il reçoit d’un autre employé de Costco qui est à 100% sur la merde de Ricky et est probablement juste soulagé de le faire quitter les lieux. Et cela ne devrait choquer personne de voir que Ricky avait des gens qui l’encourageaient en marge, comme le membre du Loser Club de Ricky, Scott Baio:

Hé Dumbbell, c’est une entreprise publique. https://t.co/Rr5CQByOz5 pic.twitter.com/xCCJacpD6K – Scott Baio (@ScottBaio) 16 mai 2021

Tout comme Ricky, Scott ne comprend clairement pas ce que signifient les entreprises libres ou publiques. Ce que Scott fait référence, c’est que Costco est une société cotée en bourse. Ce n’est pas une institution publique, comme un parc national ou une bibliothèque. Et qui se soucie si Costco vous demande de porter un masque? Tout le monde n’a pas encore été vacciné et les gens tombent toujours malades. Et si Ricky ne veut pas porter de masque, c’est bien, mais en retournant la salope Costco dessus? En fait, je pense savoir pourquoi. Ricky voulait vraiment mettre la main sur certains de ces échantillons gratuits. Hé, quand ton dernier concert d’acteur payé était en 2016, tu prends autant de cadeaux que tu peux!

Pic: Wenn.com