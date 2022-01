Ricky Seals-Jones de Washington quitte le jeu sur le panneau arrière après une collision effrayante avec un caméraman

L’ailier rapproché de l’équipe de football de Washington, Ricky Seals-Jones, a quitté le match de dimanche contre les Eagles de Philadelphie dimanche après être entré en collision avec un caméraman au deuxième quart.

Le quart-arrière de Washington Taylor Heinicke se précipitait à la recherche d’un receveur ouvert lorsqu’il a ciblé Seals-Jones. La passe a été détournée dans la zone des buts, mais l’élan de Seals-Jones l’a emmené dans certains médias sur la touche.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’ailier rapproché de l’équipe de football de Washington Ricky Seals-Jones allongé sur la touche après une collision avec un caméraman lors du match du dimanche 2 janvier 2022 contre les Eagles de Philadelphie à Landover, Maryland. (Photo AP/Mark Tenally)

Seals-Jones a directement heurté l’un des cameramen. Il est resté au sol et a été placé sur une planche dorsale et transporté hors de FedExField. Washington l’a plus tard exclu pour une blessure au cou, car il semblait qu’il avait peut-être subi une blessure à la gorge lorsqu’il a heurté le caméraman.

Les entraîneurs des Eagles aidaient également le caméraman, qui était également secoué par le jeu.

Ricky Seals-Jones est transporté hors du terrain sur une civière après être entré en collision avec un caméraman alors qu’il jouait contre les Eagles de Philadelphie, le dimanche 2 janvier 2022, à Landover, Maryland. (Photo AP/Mark Tenally)

JALEN RAMSEY DE RAMS ET TAYLOR RAPP ENTRENT DANS L’ESCARMANCE SUR LE TERRAIN PENDANT LE JEU

Le match a été interrompu un peu, Washington menant 13-7.

Les deux équipes se sont présentées dimanche dans l’espoir d’une victoire pour améliorer leurs chances d’obtenir une place en séries éliminatoires avec deux matchs à jouer en saison régulière.

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington Taylor Heinicke réagit après avoir marqué un touché contre les Eagles de Philadelphie le dimanche 2 janvier 2022, à Landover, Maryland. (Photo AP/Mark Tenally)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Eagles détenaient la dernière place en séries éliminatoires avant la semaine 17 avec une fiche de 8-7, mais une défaite contre Washington pourrait s’avérer préjudiciable à leurs chances. Washington a une fiche de 6-9 sur l’année mais traîne toujours avec une élimination au coin de la rue. Une perte le garantirait pour Washington.