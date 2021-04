Ricky sourit, Edwards éblouit et les Timberwolves sont heureux

Du coup, les Wolves sont une équipe de basket. Une bonne équipe de basket. Soudainement, une saison qui allait à nouveau se remplir de pousses vertes à Minneapolis. Là où ils ne sont pas abondants, justement, avec une franchise qui ne ressemblait guère à un groupe professionnel dans les premières semaines de compétition. Secoué par la pandémie et sans direction sous le commandement de Ryan Saunders, dont le plan ne s’est jamais concrétisé, les Wolves avaient 7-24 ans lorsque Saunders est parti et Chris Finch est arrivé le 22 février. Ils sont tombés à 8-30 … et maintenant ils ont 20-44 ans après avoir tué les guerriers (126-114). Ils ont la meilleure séquence de la ligue en ce moment (difficile à croire), quatre victoires d’affilée, ils ont remporté six de leurs huit derniers matchs et 13 sur 33 avec le nouveau manager, qui a tout changé. Et surtout, ils gagnent parce qu’ils jouent mieux que leurs rivaux, sans accident ni raccourci. Dans cette séquence de quatre victoires consécutives, ils en ont ajouté deux contre le Jazz et un contre les Warriors (l’autre contre les faibles Rockets). Tant de crédit. Beaucoup de.

Les Wolves ne sont plus la pire équipe de la NBA, ni la deuxième ou la troisième pire. Ils sont derrière les Rockets (16 victoires), Pistons et Magic (19) et sont à l’arrière des Cavaliers (21). Cela peut les blesser face à un tirage juteux, dans lequel ils auront un choix dans le top 3 ou ils le perdront … justement pour qu’il revienne aux Warrriors, à qui ils le doivent pour le transfert de D’Angelo Russell. Mais il y a une chose plus importante que cet avenir possible … et c’est un cadeau qui prend une forme prometteuse. Les Wolves se sont reconfigurés avec Finch: Karl-Anthony Towns est (maintenant vraiment) un joueur au total (cette fois-ci 22 points, 11 rebonds et 7 passes), Anthony Edwards progresse vers la recrue de l’année (25 points, 18 au quatrième quart), Jaden McDaniels est une révélation et avec Josh Okogie apporte force et polyvalence en défense, et les grands quintettes de Finch bénissent le travail de Reid (cette fois 13 points et 5 rebonds) et d’un Juancho Hernangómez qui est revenu à la position avant plus pure; il joue beaucoup, joue bien et marque des triples importants: cette fois 3/4 pour 9 points et le dernier triple, vital (117-107 à 4 minutes de la fin).

Ricky Rubio est également dans un grand moment après un début de saison où il ne semblait pas trop heureux de son retour à un Wolves totalement dysfonctionnel. Finch l’a gardé à la barre malgré le retour de Russell et l’Espagnol est allé plus loin, avec ce match comme signe de cette amélioration: 26 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, un 5/8 en triple, du sang froid à la fin avec des lancers francs et un grand jeu en général, surtout dans la deuxième partie. Son langage corporel a changé, ses déclarations d’après-match ont également changé: “Je pense que nous avons frappé la clé, nous jouons très bien sans pression, nous devons encore jouer comme ça quand cette pression arrive.” son rôle de leader vétéran, il a fait l’éloge d’Edwards: “Cette équipe va être aussi bonne et aussi sérieuse qu’Anthony le souhaite.”

La recrue a pris d’assaut au quatrième quart, en quelques minutes au cours desquelles Stephen Curry s’est reposé et les Wolves ont fait leur chemin. Il a marqué les 10 et 13 premiers des 15 premiers points de son équipe et trois triples après n’en avoir essayé aucun dans les 36 premières minutes.. Les loups, de cette navette, ont fini bien mieux que certains guerriers qui sont à nouveau négatifs (31-32) et que quand ils ont même aspiré à échapper au jeu, ils se sont à nouveau submergés: maintenant dixième et forcés de ne pas chavirer contre les pélicans (à trois jeux). Ils ont (si vous voulez être optimiste) une huitième place, maintenant pour les Grizzlies, qui donnent une vie supplémentaire dans ce jeu dans ce territoire inconnu. Nous verrons où arrive une équipe qui a connu d’énormes hauts et bas au cours de la saison mais qui semble fatigué, à court de ressources et très limité dans la mesure où Stephen Curry ne fait pas de magie épaisse.

Le meneur semblait frustré dans un dernier quart-temps où tout dépendait, encore une fois, de lui. Il avait ajouté 16 points dans le troisième, mais ce n’était pas suffisant, comme ses 37 points et 8 passes au total, avec six triplets dans un discret 6/17. Il clôt le mois d’avril avec un record de triples en un mois (96, le précédent en avait 82) 13 matchs d’au moins 30 points. Il n’y a pas grand-chose d’autre qu’il puisse faire pour tirer un bloc très léger dans sa rotation et un bloc qui n’a aucun talent à revendre. Andrew Wiggins a d’abord joué pour le Minnesota après son départ des Wolves. Il a ajouté 10 points rapidement et 18 en première mi-temps, mais est resté à 27 au total. Bon score, mauvais jeu pour l’équipe quand Curry était plus serré. C’est ce qu’il y a cette année dans la Baie, où tout est question de voir jusqu’où une saison extraordinaire et historique de Stephen Curry mène une équipe médiocre. C’est comme cela que sont les choses.