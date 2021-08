Ricky Starks dit qu’AEW a produit le meilleur match cinématographique de tous les temps, des discussions avec Sting, une amitié avec la star de la WWE Bayley et plus

Ricky Starks a été l’un des talents à s’épanouir sur une plate-forme majeure grâce à AEW.

Le membre de l’équipe Taz, encore âgé de seulement 27 ans, s’est distingué dans la NWA avant de passer à AEW pour répondre au défi ouvert du titre Cody Rhodes TNT.

Ricky Starks a passé du temps à la NWA et à la WWE avant AEW

Le champion FTW s’est rapidement imposé comme l’un des interprètes de l’entreprise avec son charisme instantané et avec une demi-douzaine d’autres interprètes dans la vingtaine représente un ventre incroyablement talentueux dans AEW prêt pour le succès de l’événement principal dans les années à venir.

AEW eux-mêmes sont sur une course incroyable en ce moment. Ils ont atteint plus d’un million d’audience quatre semaines de suite maintenant et ils ont instantanément vendu le United Center for AEW Rampage, une arène plus grande que ce qu’ils courront pour leur pay-per-view All Out dans la même ville de Chicago.

Ils ont tout l’élan et Starks apparaît comme un élément important de l’avenir de l’entreprise de Tony Khan. talkSPORT a eu la chance de discuter avec Starks alors qu’AEW entre dans une période passionnante.

En rejoignant AEW et en répondant au défi de Cody Rhodes…

«C’est fou parce que j’ai regardé Dynamite où Cody a dit qu’il était ouvert à tout le monde, puis il est allé sur Twitter et a précisé que c’était littéralement ouvert à tout le monde, même aux personnes qui ne sont pas signées.

“Jeudi, j’étais au gymnase et j’avais cette vision que je sortirais et couperais cette promo et j’ai eu ce match avec Cody pour le titre TNT. Puis vendredi, j’ai toujours eu la même vision et puis dimanche, j’ai reçu un texto disant « Hé, voulez-vous entrer et répondre à ce défi ? »

«Et j’étais comme si c’était fou. Mais cela renforce ma croyance en la manifestation des choses que je veux qu’il se produise. Donc honnêtement, après avoir eu mon match avec Cody, j’ai vraiment pensé que ce serait ça.

Ricky Stakes dans son premier match AEW contre Cody Rhodes

«Je ne pensais pas que j’allais être embauché simplement parce que nous étions dans une pandémie. J’ai pensé que non seulement je pourrais augmenter mon stock sur les idies, mais que je ferais simplement le tour de l’entreprise une fois la pandémie terminée.

«Mais, le jour où il a été diffusé, j’ai eu un accueil fou et extrêmement positif à l’idée de sortir et après le match, on m’a proposé un contrat, donc c’était fou! C’est quand même fou d’en parler. Je n’aurais pas pu prédire cela.

Qui devons-nous remercier pour avoir amené Starks à AEW…

« Nous devons certainement remercier Tony Khan. Je sais que Tony me connaissait grâce à mes vignettes que j’ai postées sur Twitter ainsi que Cody et quelques autres personnes là-bas aussi, mais je ne sais pas à qui je parlais en termes de texte et d’e-mails à cet égard.

Quitter NWA et parier sur lui-même pendant une pandémie…

« Mon contrat a expiré et je savais déjà que je n’allais pas signer de nouveau. Je m’étais donné un temps prévu à NWA et je savais que je n’allais pas y rester longtemps.

« Je ne voulais tout simplement pas rester longtemps là-bas. Je savais que j’avais ma fenêtre pour tirer le meilleur parti de ce que j’avais avec NWA était une très petite fenêtre.

Le charisme de Ricky Starks est évident

« C’est pourquoi je me suis assuré que chaque chose que j’avais était d’essayer de frapper sur chaque cylindre. Puis la pandémie a frappé et on m’a dit ‘hey, je ne pense pas que ce sera une bonne idée de ne pas signer de nouveau avec nous’ et j’étais comme non, je vais tenter ma chance.

«Je suis une personne autodidacte et j’ai tout fait par moi-même. Je n’ai jamais demandé à aucun de mes amis de « me faire entrer ». C’est un bon sentiment à avoir.

Comment il a rejoint la Team Taz…

« Honnêtement, Taz m’avait vu lutter et m’a vraiment complimenté par la suite. Finalement, il m’a demandé si je voulais faire partie du groupe. Donc, une fois que c’est arrivé, ça a en quelque sorte décollé à partir de là.

«Je pense que la chimie était assez évidente la première fois que nous étions à l’écran. J’ai aussi aimé l’idée parce que vous regardez Taz et Brian Cage et vous ne penseriez pas à quelqu’un comme moi pour faire partie de ce groupe.

«C’est évidemment avant Hobbs, dès le saut, il n’y avait que Cage et Taz. J’ai trouvé ça cool et j’ai aimé l’idée.

L’équipe Taz se compose de Brian Cage – qui est maintenant hors de lui – Hook, Taz, Ricky Starks et Powerhouse Hobbs

«J’aime que les gens ne me considèrent pas vraiment comme un mec qui peut te défoncer le cul, mais je le peux, et je le ferai. Je n’ai aucun problème à le faire.

“Donc, avoir Taz sur qui s’appuyer parfois est génial dans le sens où il me donne ces pépites de conseils et est un très bon mentor. Il m’a aidé aussi bien sur le plan du ring que sur le plan commercial.

“Surtout avec les promos, Taz et moi échangerons des idées, donc c’est super d’avoir aussi.

« Mais juste avoir quelqu’un là-bas pour dire« hé, qu’en est-il de ceci ou de cela », mais l’aspect commercial des choses, comme est-ce que mon argent est pris en charge ? Est-ce que j’économise ? Des trucs comme ça.”

Travailler avec Sting…

« C’est fou d’y penser, n’est-ce pas ? C’est fou de penser à où j’étais il y a deux ans. Je n’avais pas peur de travailler avec Sting. Sting est évidemment une légende et j’aime la pression de m’assurer que, hé, c’est son premier match en six ans, n’est-ce pas ?

« Tout ce processus était tellement génial à voir. Sting, même s’il y a eu des problèmes dans le passé, j’en suis venu à respecter Sting. Vous pouvez l’entendre en premier [laughs]. Je le respecte.

Ricky Starks faisait partie du match cinématographique qui a fait sortir Sting de sa retraite

“Donc, non seulement avoir le meilleur match cinématographique de tous les temps en lutte, mais aussi être dans un ring et lutter contre Sting est fou. C’est juste quelque chose que je n’aurais jamais pensé dire.

Sur le tournage du match cinématographique…

« Cela a pris deux jours à faire. Je sais que nous y sommes tous allés avec l’idée que ce sera le meilleur match cinématographique de tous les temps et jusqu’à présent, personne d’autre n’a pu y toucher.

«Il se situe toujours au sommet en tant que meilleur match cinématographique, point final. Personne ne peut me dire le contraire.

Sur l’amitié avec la star de la WWE Bayley…

“Elle est ma meilleure amie. Moi et Aaron Solow [Bayley’s former fiancé] C’était une équipe et nous vivions ensemble en 2017 ou quelque chose comme ça.

«Je l’ai rencontrée en 2014 et nous n’étions que des amis communs. Nous nous sommes définitivement entraînés ensemble, voyagé ensemble, c’est une personne formidable.

Ricky Stark et Bayley sont des amis proches

«Elle m’a aidé avec des conseils sur la vie, le monde de la lutte et elle a été là pour moi tout au long de tout cela. Surtout après l’essai que j’ai eu avec la WWE et je n’ai rien obtenu d’eux. Je l’aime, elle est géniale. C’est l’une de mes amies les plus proches.

Faire un travail supplémentaire avec la WWE…

“C’était fou parce que quand j’ai commencé à faire des choses avec la WWE, c’était un an après avoir commencé à lutter. Et je me suis souvenu avoir pensé après avoir reçu l’appel d’eux pour venir comme ‘oh ouais, c’est comme ça que je suis signé. C’est ainsi que tout commence.

“Une fois que cela s’est produit, j’ai vraiment pu démarrer les choses là où je me disais” OK, j’ai les trucs de la WWE. Je suis là pour faire un travail supplémentaire et je vais demander aux gens des conseils et ceci et cela et je garde vraiment l’oreille au sol.

« Alors, mec, tu le fais tellement de fois que tu réalises qu’ils s’en fichent. Je ne suis qu’un corps. S’ils n’ont rien fait au cours des trois dernières années, ils ne feront rien pour le moment. Je pense qu’à un moment donné, je n’étais tout simplement plus enclin à faire le travail supplémentaire.

Ricky Starks est le champion FTW

En fin de compte, c’est comme si j’avais été ici tant de fois et leur ai montré ma progression et leur ai montré tout ce que je peux faire et tout ce sur quoi j’ai travaillé et il n’y a toujours pas un flair d’intérêt.

« Vraiment, qu’est-ce que je fais ? Pourquoi gaspiller d’y aller ? Je me fiche du salaire, c’est n’importe quoi. La restauration est bonne [laughs] mais je veux plus que ça.

Sur l’élan et le moral d’AEW dans les coulisses…

« Nous sommes tous excités. Tellement excité parce que c’est génial d’avoir enfin l’impression que nous passons lentement le cap vers la nouvelle phase de popularité de la lutte, car la lutte est entièrement cyclique. Il doit finir par revenir.

«Je pense que la salle comble pour le United Center, la salle comble pour le stade Arthur Ashe, tout cela ressemble à une boule de neige descendant une colline. Nous ne pouvons pas être arrêtés.

«Nous sommes tous tellement excités pour cela parce que c’est ce que tout le monde a voulu et a travaillé vers. On veut juste présenter le meilleur produit possible et dire que, hé, l’autre société de la WWE nous considère comme de la concurrence ? Vous avez bien raison, car qui d’autre considéreraient-ils comme une concurrence ?

Ricky Starks et la liste d’AEW se tiennent aux côtés du propriétaire d’AEW, Tony Khan

«Nous faisons tous les bons gestes, nous avons les cotes verrouillées; c’est juste une période chaude pour nous. Le fait que nous soyons toujours une start-up et que nous affrontions une société titulaire comme la WWE, je pense que c’est plutôt cool. “Et c’est aussi bien pour la WWE parce qu’ils ont de la concurrence.

« Nous savons que la compétition engendre un meilleur produit, une meilleure lutte ; il fait ressortir le meilleur de chacun. Si les fans ont la possibilité de choisir entre AEW et WWE, si les lutteurs ont la possibilité de choisir entre AEW et WWE, je pense que c’est formidable pour l’entreprise dans son ensemble.

Découvrez Starks et AEW chaque semaine sur l’application FITE TV ou le vendredi sur ITV