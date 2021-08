Ricky Tomlinson s’en prend à Boris lors du rassemblement Excluded Unity Alliance à Liverpool | Politique | Nouvelles

in

Ricky Tomlinson s’est adressé à des foules de supporters à Derby Square, Liverpool samedi pour se battre pour 3,8 millions de contribuables qui se sont vu refuser l’accès à un soutien financier pendant la pandémie. L’EUA a été rejointe lors du rassemblement par d’autres orateurs de haut niveau, dont le maire de Liverpool Steve Rotheram, le député travailliste Bill Esterson, Ellie Phillips Showbiz Reporter et le député travailliste Kim Johnson, qui ont clairement indiqué qu’il n’était pas drôle d’être exclu.

S’exprimant lors du rassemblement, la star de la famille Royle a déclaré: “Ce putain de puits est politique.

“Ils ont fait leur nid là-bas et vous voyez certains de ces jeunes qui vont à l’école d’art dramatique, vivent dans des fouilles, ils n’ont pas de carotte et ils n’ont rien fait pour eux.

“Et le genre de système dans lequel nous vivons, j’ai allumé la télévision hier soir et ils augmentent les prix de l’électricité de 150 £ par an, et vous ne pouvez rien en dire.

“Mais si vous voulez une aide parce que vous êtes en panne, parce que vous avez payé vos impôts, parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire, quand vous sortez du travail et que vous voulez un peu de soutien, vous n’obtient rien !

“C’est politique. Aujourd’hui, nous sommes peut-être peu nombreux, mais nous avons un grand cœur, ce n’est que le début.

“On va leur montrer aux comédiens là-haut à Downing Street, Boris le bouffon, que ce n’est que le début, s’occuper de nos enfants, de nos jeunes qui veulent faire un travail qu’ils aiment faire, leur donner le soutien qu’ils méritent !”

