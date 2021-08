RICO London va enfoncer les portes sur Switch en septembre

L’original RICO était un jeu de tir agréable sur Switch – conçu pour vous faire sentir comme un héros d’action des années 80, c’était sans doute aussi plus amusant en coopération avec un copain. On attend sa suite, RICO Londres, pour figurer dans une vitrine Aksys plus tard cette semaine, mais l’éditeur Numskull Games a franchi le pas et a déjà confirmé la date de sortie.

Tout est prêt pour arriver sur l’eShop et au détail sur 2 septembre en Europe; peut-être que les détails de la version nord-américaine équivalente seront annoncés lors de l’événement Aksys.

Vous pouvez voir quelques détails et le texte de présentation des relations publiques ci-dessous.

RICO London offre la possibilité de jouer en mode solo ou coopératif. Ce dernier comprend le mode en ligne et local, ainsi que le mode sur table pour les utilisateurs de Switch qui souhaitent jouer ensemble hors ligne. Enfoncez les portes des brèches et nettoyez les pièces – en utilisant le ralenti pour gagner des rencontres – et travaillez ensemble pour désamorcer calmement les bombes et faire face aux situations d’otages intenses.

En mettant l’accent sur la rejouabilité, RICO London propose des niveaux générés de manière procédurale, ce qui signifie qu’il n’y a pas deux parties identiques et que chaque tentative offre l’opportunité de mélanger tactiques et décisions pour progresser.

En plus de la campagne améliorée avec son mode histoire en profondeur et son jeu de voix stellaire, le mode de jeu Daily Play de RICO London apporte un nouveau défi à relever tous les jours. Affrontez le monde pour établir un meilleur score avec un ensemble fixe d’armes, d’avantages et d’ennemis distribués à tous les joueurs.

En gardant les choses à l’ancienne avec la jouabilité, aucune régénération automatique de la santé signifie que les kits médicaux sont essentiels pour reconstituer la santé – gardez cela à l’esprit avant de choisir Facile (pas de mort permanente) ou Normal (mort permanente et tir ami).

À la fin de chaque niveau de tir au pistolet, vous recevez des médailles qui peuvent être utilisées comme monnaie entre les étapes dans le menu de mise à niveau. Ceux-ci sont utilisés pour acheter de nouvelles fournitures telles que des kits médicaux, de nombreuses armes inspirées de films d’action – comme le fusil de chasse à canon scié Lockstock, l’arme de poing Golden Eye 1911 ou le Yippee-ki-yay SMG – et des améliorations permanentes qui réduisent le recul de l’arme et restaurent la santé .

Il sera intéressant de voir comment se déroulera cette suite de l’équipe de Ground Shatter. Envisagez-vous de le récupérer ?