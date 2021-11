Rico Nasty dit qu’elle veut mourir en réaction aux fans de Playboi Carti

Rico Méchant traverse une période très difficile en tournée avec Playboi Carti – et il semble que ses fans l’aient forcée à envisager de mettre fin à ses jours … ce qui sonne l’alarme.

La rappeuse a posté des messages troublants au cours du week-end, donnant un aperçu de son état d’esprit au milieu de cette tournée narcissique … et cela semble sombre.

Un tweet dit : « C’est fou comme j’ai voulu un bus de tournée toute ma vie et maintenant je suis juste dans le bus de tournée en train de pleurer pour m’endormir tous les soirs. » Elle ajoute : « J’ai besoin d’au moins deux heures par jour. Pour pleurer. »

D’autres tweets étaient encore plus bouleversants … elle a écrit: « Vous gagnez tous », suivi de « J’aimerais être mort autant que vous me faites tous confiance. »

Elle les a depuis supprimés, mais les fans les ont capturés et étaient clairement perturbés et inquiets pour sa santé mentale … ​​qui semble être en mauvais état pour le moment. Bien sûr, les gens qui ont suivi le voyage de Rico ces derniers temps savent qu’elle a eu affaire à beaucoup de BS.

Nous faisons référence à au moins deux incidents distincts au cours du mois dernier et nous avons changé alors qu’elle était sur la route avec Carti, agissant comme son ouvreur … qui étaient tous deux assez laids.

ils huaient mon homme Rico pic.twitter.com/03OGCPn7Ei — (@name_seyi) 10 novembre 2021 @name_seyi

Dans un cas plus tôt ce mois-ci, Rico a été bruyamment hué lors d’un arrêt à LA alors qu’elle tentait de monter sur scène avant Carti … et les choses sont rapidement devenues combatives. Elle maudissait les spectateurs, essayant de se produire, mais ils n’étaient tout simplement pas réceptifs à elle.

Environ une semaine plus tard à Portland… quelqu’un lui a en fait jeté une bouteille d’eau pendant qu’elle rappait, ce qui a provoqué une ruée des fans.

Quelqu’un a jeté une bouteille à Rico Nasty ce soir lors de la tournée « NARCISSIST » de Playboi Carti à Portland et elle a sauté dans la foule pour les combattre 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/moF3h59Djw – SANGLE ! | Actualités Hip-Hop/Rap (@STRAPPEDUS) 14 novembre 2021 @STRAPPEDUS

Rico a sauté de la scène et a essayé de franchir les barricades, avant que la sécurité n’intervienne. Les gens disent qu’elle a été confrontée à ce type de harcèlement (et plus) pendant toute la tournée … et nous ne pouvons qu’imaginer à quoi elle a été confrontée. avec en ligne et ailleurs.

Beaucoup appellent Carti à désavouer publiquement ses fans qui pourraient perpétuer cet environnement toxique – arguant que cela l’éloignerait beaucoup. Cependant, jusqu’à présent… il est resté silencieux.

On ne sait pas ce qu’il pourrait faire ou ne pas faire dans les coulisses, mais ce n’est clairement pas suffisant.