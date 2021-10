Ricochet est un nouveau système anti-triche à venir dans ‘Call of Duty: Warzone’

Après des années de tricheurs gâchant le plaisir de tout le monde dans Call of Duty: Warzone, Activision a annoncé un nouveau système anti-triche appelé Ricochet.

« L’initiative Ricochet Anti-Cheat est une approche à multiples facettes pour lutter contre la tricherie », a déclaré Activision dans un article sur le blog de Call of Duty. « Avec de nouveaux outils côté serveur qui surveillent les analyses pour identifier les tricheries, des processus d’enquête améliorés pour éliminer les tricheurs, des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes, etc. »

Ce qui distingue Ricochet des anciens programmes anti-triche de Call of Duty: Warzone, c’est son pilote au niveau du noyau. Alors que les solutions anti-triche au niveau du noyau ont très bien fonctionné pour des jeux comme Valorant, il y a un bagage qui leur est associé car elles peuvent surveiller tout ce que vous faites sur votre ordinateur.

Il s’agit de RICOCHET Anti-Cheat – un nouveau système anti-triche qui arrivera le jour 1 de la mise à jour du Pacifique de #Warzone plus tard cette année. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour de la #TeamRICOCHET dans les semaines à venir. En savoir plus sur notre plan anti-triche complet : https://t.co/FvKpaS46DW pic.twitter.com/BHErfDSZ29 – Call of Duty (@CallofDuty) 13 octobre 2021

Cependant, Activision a rapidement répondu à toutes les préoccupations concernant les pilotes au niveau du noyau dans le même message.

« Dans son déploiement initial sur Call of Duty: Warzone, le pilote au niveau du noyau ne fonctionnera que lorsque vous jouerez sur PC », a déclaré Activision. « Le chauffeur n’est pas toujours allumé. Le logiciel s’allume lorsque vous démarrez Call of Duty: Warzone et s’éteint lorsque vous fermez le jeu. De plus, le pilote au niveau du noyau surveille et signale uniquement les activités liées à Call of Duty. »

Ricochet arrive également dans Call of Duty: Vanguard à la sortie, ce qui est excellent étant donné que même la version bêta du jeu était pleine de tricheurs. Espérons que Ricochet fasse une réelle différence.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

