Riddick Bowe fera un match d’exhibition avec l’ancien basketteur Lamar Odom

Holyfield-bowe

Si, il y a quelques semaines, nous discutions de la possibilité que l’ancien champion des poids lourds Riddick Bowe remettre les gants pour un match d’exhibition, dans les dernières heures, la nouvelle a été confirmée.

Bowe affrontera un basketteur, mais pas Shaquille O’Neal, comme cela avait été dit. Il s’agira, à la place, Lamar Odom, légende des terrains de jeux new-yorkais, champion de la NBA et du monde avec les USA et l’un des joueurs les plus polyvalents de la compétition nord-américaine. Sa carrière, cependant, a été marquée par des problèmes avec des substances telles que l’alcool et la drogue, et il a fini par jouer de manière décevante quelques matchs en Baskonia.

Comme on dit, tant Bowe (problèmes de santé d’origines diverses) qu’Odom, avec diverses syncopes et hospitalisations graves, ont eu des problèmes non sportifs de différentes natures tout au long de leur carrière. Cependant, ce dernier a déjà combattu Aaron Carter il y a des mois. Bowe, cependant, portera des gants pour la première fois depuis quelques années. Nous doutons que ce soit la meilleure idée.