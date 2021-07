Riddle dit que Randy Orton pensait que l’idée de RKBro était « assez cool » et l’a présentée à la WWE, Vince McMahon l’adore

Randy Orton et Riddle formant RKBro a été l’une des meilleures choses sur WWE TV depuis WrestleMania, sans parler de RAW.

Le jumelage d’un champion du monde à 14 reprises et de l’ancienne star controversée de l’UFC devenu lutteur professionnel florissant a été une joie à voir et la WWE a réalisé très tôt qu’ils avaient décroché l’or.

Randy Orton et Riddle se sont bien amusés jusqu’à présent

Orton avait travaillé avec « The Fiend » Bray Wyatt à WrestleMania 37 et Riddle avait travaillé avec Sheamus pour le titre américain.

Wyatt n’a pas lutté depuis le spectacle. Jedusor venait de perdre. Ni l’un ni l’autre ne semblait avoir établi de plans pour aller de l’avant. Les rapports suggèrent qu’Orton a proposé de travailler avec Riddle et quelle décision intelligente qui s’est avérée être.

En parlant avec talkSPORT, Riddle a expliqué comment RKBro est né.

« Randy est incroyable. Il est génial », a déclaré Jedusor. “J’aime ce gars, j’aime cet homme à moi, Randy Orton [laughs]. J’ai mentionné probablement à l’époque de WrestleMania et je me suis dit “Hé, ce serait bien si Randy et moi nous identifiions, formions un partenariat et étions RKBro?”

Randy Orton et Riddle sont lentement devenus amis

«Et tout le monde s’est moqué de moi. Puis après quelques semaines, après les coups de Sheamus et Bobby Lashley, je ne savais pas vraiment où j’allais.

“Et puis j’ai entendu que je catchais contre The Viper et j’étais comme” oh, mec ! ” et puis il a dit ‘ouais, tu vas probablement te disputer avec lui’ et tout ça. Et j’ai dit ‘OK’ tout de suite, c’est génial. Et puis nous avons lutté et j’ai gagné le respect de The Viper.

“Il était comme ‘Hé, ce truc de RKBro que tu as mentionné, ça a l’air plutôt cool.’ Et j’étais comme [speechless expression]. Personne d’autre ne pensait que c’était cool, les seules personnes qui pensaient vraiment que c’était cool étaient Randy et moi. Et j’étais comme ‘pas question !’

Randy Orton et Riddle sont déjà connus sous le nom de RK-Bro

“Alors nous l’avons lancé et je ne pense pas qu’il était censé avoir des jambes ou durer aussi longtemps, mais un peu comme avec moi et Pete Dunne en tant que Broserweights, les gens ont vu notre chimie ensemble dans les segments des coulisses, ils savent que nous pouvons tous les deux aller sur le ring pendant des jours et nous y sommes.

« T-shirts, sweats à capuche, tasses, sacs à dos, produits dérivés pendant des jours, mon frère. On a plusieurs chemises, c’est dingue. Je ne peux même pas suivre ! Ça a décollé.

« Vince [McMahon] J’adore ça. Bruce [Prichard] J’adore ça. Tout le monde au bureau adore ça. Les garçons adorent. Ils l’aiment tellement, ils commencent à le détester [laughs]. C’est à quel point ils l’aiment. C’était une équipe que personne ne savait qu’ils voulaient et maintenant ils en ont besoin », a déclaré Riddle avec enthousiasme.

Jedusor a déjà fait partie d’une équipe à succès avec Pete Dunne dans NXT. Étant fiers de notre star britannique, nous avons dû nous demander ce que Riddle préférait : RKBro ou Broserweights ?

WWE

Pete Dunne et Matt Riddle ont remporté le Dusty Rhodes Classic en 2019

Jedusor a même trouvé un moyen d’avoir les deux dans une nouvelle faction cool.

“J’ai une place spéciale dans mon cœur pour Stallion Pete qui ne disparaîtra jamais. J’ai rêvé que moi, Randy Orton, Stallion Pete et Damien Priest étions une faction à la WWE.

Et nous avons juste dominé. Nous étions comme la nouvelle Evolution, mais nous avions un nom plus cool qu’Evoluion, aucun manque de respect. Quelque chose comme Bro-Volution [laughs].

« Pouvez-vous imaginer ? J’ai essayé de planter cette graine partout ! Nous serions tellement cool.

« Nous avons Randy qui est du genre cool et silencieux. Nous avons Priest qui est du genre cool et fêtard. Nous avons Pete Dunne… Je veux dire, c’est Pete Dunne. C’est l’étalon Pete cool. Il est plus frais que de l’autre côté de l’oreiller. Et puis tu m’as eu. Je suis juste un frère normal, je suis juste Jedusor. Mais j’ai l’impression d’être la colle qui colle toutes ces pièces ensemble.

J’adore Pete, mais je dois aller avec RKBro – c’est Randy ! Il est l’amour de ma vie [laughs]. Mais, Stallion Pete, je veux que cela se reproduise. Je veux que les Broserweights se réunissent.

«Parce que je sais aussi, nous étions censés défendre les titres NXT Tag Team à WrestleMania le week-end dernier à NXT TakeOver, mais la pandémie et tout ça. L’étalon Pete a fait fabriquer du matériel pour nous.

“De l’équipement couvert de fourrure comme son équipement. Équipement Broserweight, mais dans ma coupe et style avec sa fourrure sur les troncs. Vous connaissez son style ! Je l’avais.

WWE

Jedusor a une faction plutôt cool en tête

« Je n’ai toujours pas cet équipement. je l’ai payé [laughs]. Je suis presque sûr que Pete l’a. Je ne pense pas qu’il le portera un jour. Mais je le veux vraiment et je veux le porter dans un match qui a du sens.

“C’est Randy en ce moment, il est mon principal atout, mais il y a une place spéciale dans mon cœur pour Pete et si jamais je le trouve dans la liste principale, nous allons y arriver.”

