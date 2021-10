« Ride A White Swan »: nouveau nom, nouvelle aventure pour T. Rex

La vie de Marc Bolan a commencé à changer radicalement le 24 octobre 1970. Malgré toute la notoriété et l’admiration de Tyrannosaurus Rex, deux années de leurs singles n’avaient donné qu’une seule apparition dans le Top 30 britannique, avec « One Inch Rock ». La précédente « Debora » avait culminé à la 34e place et à la « King Of The Rumbling Spires » de 1969 en dehors du Top 40. Mais l’automne 1970 a apporté le sentiment d’une relance, avec le nouveau nom T. Rex, un nouveau label et une nouvelle entrée dans le classement des singles avec « Ride A White Swan ».

Le single était le premier duo de Marc Bolan et Mickey Finn sous le nom nouvellement abrégé, et le premier pour le label Fly, nouvellement formé par David Platz avec le soutien de Track Records. Les Qui l’équipe de direction de Kit Lambert et Chris Stamp. « Ride A White Swan » lui-même était également un pas dans une nouvelle direction. Son son pop mieux ciblé et son cadre de guitare solide avaient une production de Tony Visconti qui comprenait l’ajout, une fois la piste terminée, d’un arrangement de cordes qui a élevé la piste sans fin.

Le tour de dix shillings

Certaines diffusions sur BBC Radio 1 ont conduit à des ventes initiales, et une fois que « Swan » a été mis en liste de lecture et que le groupe l’a joué sur Top Of The Pops, il était en route. L’autre facteur clé dans la percée de T.Rex a été la réservation d’une tournée qui a commencé la semaine après la sortie du single. Les prix des billets étaient fixés à un maximum de dix shillings, ou 50 pence, comme cela deviendrait quelques mois plus tard lorsque la décimalisation a été introduite.

La tournée, qui a duré le reste de l’année, s’est soldée par une salle comble, le groupe annonçant son extension à un trio avec l’ajout de Steve Currie en décembre. « Ride A White Swan » est monté dans les charts jusqu’au numéro 2, et Bolanmania était juste au coin de la rue.

