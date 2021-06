RIDE Stock: La grande nouvelle qui fait changer de vitesse Lordstown Motors aujourd’hui

in

Pour les investisseurs à la recherche de volatilité, ne cherchez pas plus loin que Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE). En effet, l’action RIDE a pris de l’ampleur le mois dernier. S’échangeant autour de 7 $ par action à la mi-mai, l’action RIDE s’est appréciée à près de 16 $ hier sur une dynamique assez haussière.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Cependant, hier après-midi, les actions ont implosé après qu’un Lordstown Motors a émis hier un avertissement de continuité d’exploitation dans ses documents financiers trimestriels. La société a déclaré ce qui suit : « Ces conditions soulèvent un doute substantiel quant à notre capacité à poursuivre nos activités pendant une période d’au moins un an à compter de la date de publication de ces états financiers consolidés résumés non audités. »

Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour les investisseurs.

Cette seule déclaration a fait chuter le titre en dessous de 9 $ par action. Ce mouvement de baisse de près de 40 % en moins de 24 heures est significatif. En effet, un avertissement de continuité d’exploitation est une nouvelle à peu près aussi baissière que les investisseurs peuvent recevoir sur n’importe quelle action. En conséquence, cette liquidation semble représenter le marché prenant en compte le risque de faillite à un degré qui n’était tout simplement pas pris en compte auparavant.

Cependant, aujourd’hui, les actions de Lordstown ont clôturé dans le vert. Il semble que les investisseurs éliminent les problèmes de liquidité. Discutons pourquoi c’est le cas.

RIDE Stock rebond sur les discussions de financement

Aujourd’hui, Lordstown a annoncé que la société était en pourparlers avec plusieurs parties pour obtenir le financement nécessaire pour remplir ses obligations.

Cette annonce a plus que complètement inversé les pertes antérieures de la journée, qui avaient vu le titre RIDE baisser de plus de 20% par rapport à la clôture d’hier.

Les investisseurs semblent quelque peu apaisés par cette annonce. La déclaration de la société a confirmé qu’elle disposait de « des capitaux suffisants pour poursuivre ses activités, répondre aux obligations des fournisseurs et commencer une production limitée », mais qu’elle devra rechercher des fonds supplémentaires pour des investissements stratégiques à long terme. La société a réitéré son bilan sans dette et ses actifs corporels importants comme positifs. En effet, tirer parti de ces actifs pour rechercher un financement adossé à des actifs, ou une combinaison de financement par emprunt et par actions à moyen terme, a ravivé l’optimisme de cette action.

Toute sorte d’émission d’actions à ce stade pourrait refroidir le rallye mème que l’action RIDE a connu ces derniers temps. En conséquence, il est clair qu’un certain nombre d’investisseurs de détail ont simplement cherché des gains ailleurs.

Reste à voir si ce rallye boursier mème peut continuer avec RIDE. Cependant, une chose est sûre. Ce titre devrait rester très volatil à court terme.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.