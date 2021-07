RIDE Stock : l’histoire de Lordstown passe de la promesse à la douleur

in

Je dois admettre, vous devez admettre – presque tous ceux qui espèrent une récupération de Rust Belt devraient admettre – que l’histoire de Groupe Lordstown Motors (NASDAQ :CONDUIRE) et le stock RIDE a réchauffé le cœur. Quelle promesse pour le Heartland ! Tous les signes indiquaient le succès de l’effort, qui promettait de convertir une gigantesque usine abandonnée construite par DG (NYSE :DG) dans un véhicule électrique nirvana.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Dans le processus, cela créerait une nouvelle identité pour Lordstown, Ohio, que le PDG-fondateur Steve Burns a surnommée “Voltage Valley”.

Et si quelqu’un semblait se vanter de la bonne foi de le faire, Burns était l’homme qu’il fallait.

En quelque sorte anti-Elon Musk, Burns représentait un type qui retrousse les manches. Vêtu d’un gilet en duvet, il a franchi une étape logique des années après avoir fondé une autre tenue EV, Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS).

L’un de ses prototypes de Lordstown a même été exposé à la Maison Blanche en septembre 2020. Cela a poussé Donald Trump à faire une pause dans ses tweets politiques abrasifs à ooh et ahh alors que Burns rayonnait de fierté. Imaginez : un véhicule non alimenté à l’essence ! ou libéraux ! Ou QAnon !

Pas plus. Avec le départ de Burns, la question à un million de volts est de savoir ce qui se passe à côté des actions de Lordstown et RIDE. Pour l’instant, la réponse reste trop effrayante pour que de nombreux experts du portefeuille y réfléchissent.

Et cela en dit long sur le côté obscur de l’engouement de l’année dernière pour les sociétés d’acquisition à usage spécial, ou SAVS. L’espace EV est constitué d’entreprises à part entière ou naissantes financées par ces fusions inversées. Mais oubliez les véhicules à moteur. Il est maintenant juste de se demander si ces véhicules financiers existent davantage pour enrichir les investisseurs du rez-de-chaussée, comme le prétendent désormais de nombreux observateurs du marché.

Stock RIDE : de SPAC à Splat

DiamondPeak Holdings Corp. a financé l’ascension de Lordstown Motors, et les investisseurs ont gagné beaucoup d’argent. Malgré une dernière ligne droite décevante, l’ancien DPHC sur le Nasdaq l’échange a fini de 85% entre le 1er août 2020 et le 26 octobre de la même année, lorsque RIDE est arrivé sur le Nasdaq.

Pour aller de l’avant, la dynamique s’est poursuivie. Burns a vanté les 27 000 commandes anticipées pour la camionnette Endurance de Lordstown, la même qui a obtenu le vote de Trump (sans aucune accusation de fraude pour l’accompagner). Mais pour le feu, c’est une autre histoire. Un prototype d’Endurance a brûlé en février.

Ensuite, Burns a démissionné en juin à la suite d’une enquête du conseil d’administration de Lordstown, qui a déterminé qu’il y avait « des problèmes concernant l’exactitude de certaines déclarations concernant les précommandes de la société ».

Depuis ses débuts, le stock RIDE est en baisse de plus de 40%. L’entreprise n’a peut-être pas assez de liquidités pour survivre en 2022. Elle n’a aucun revenu. Et si même 1 000 camionnettes Endurance sont produites d’ici la fin de l’année, ceux qui dirigent Lordstown Motors dans l’ère post-Burns le considéreront comme une victoire EV.

Du rêve EV au cauchemar de l’investisseur

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? S’appuyant sur une tradition antérieure au commerce suspect des mules à l’époque du Christ, Burns a vendu le rêve du transport avant la réalité. Cela ne fait pas automatiquement de lui un fournisseur d’huile de serpent par opposition à l’huile à moteur. (Bien que s’il vendait ce dernier, ce serait troublant, car les véhicules électriques n’ont pas de moteur à combustion interne.)

Quant au stock RIDE, cela pourrait bien signifier qu’il s’est laissé prendre dans la vision. Comme tant d’entrepreneurs, peut-être qu’il croyait et croyait et croyait en l’espoir que le rêve se concrétiserait. Vous vous souvenez de Steve Jobs et de son « champ de distorsion de la réalité » ? Ou Musk lui-même, qui a réussi à attirer des investisseurs dans Tesla (NASDAQ :TSLA) pour garder la foi pendant des années de quartiers sans profit.

Burns n’était pas le seul rêveur. L’ancien président voulait que Lordstown Motors réussisse. Wall Street aussi. Il en va de même pour les résidents de l’Ohio assiégés par les fermetures d’usines GM. Même GM a investi 75 millions de dollars dans l’entreprise – peut-être de bonne foi, mais certainement pour détourner les critiques politiques flétries de la fermeture de son ancienne usine.

Et, oui, j’y croyais aussi : pas au point d’investir dans les actions RIDE, mais certainement assez pour encourager Burns dans de nombreuses pièces InvestorPlace.

Pourtant, les récits de bien-être correspondent à peine à l’histoire de dirigeants qui ont apparemment abandonné les actions RIDE avant un rapport désastreux sur les résultats de mars.

Le Wall Street Journal a rapporté fin juin que Chuan « John » Vo avait vendu 99,3 % de ses capitaux propres acquis, empochant plus de 2,5 millions de dollars. Même le président actuel de la société, Rich Schmidt, a vendu 39 % de ses capitaux propres acquis en février pour 4,6 millions de dollars. Il a utilisé une partie de l’argent pour agrandir une ferme de chasse à la dinde dans le Tennessee.

Maintenant, qu’en est-il de ça Bon sang, je pense que c’est mieux de garder son argent dans un fabricant de véhicules électriques à dinde.

Un conte de fées avec une fin sinistre ?

Alors que le stock RIDE perfectionne son nouveau rôle de bottom feeder du Nasdaq, je ne vois ici qu’un brin de réconfort. Nikola Corp. (NASDAQ :NKLA) a en quelque sorte entravé après qu’un rapport explosif en septembre 2020 a révélé des allégations frauduleuses faites par le PDG de l’époque, Trevor Milton, au sujet d’un prototype de camion Nikola One filmé dans une vidéo.

“Cette chose fonctionne et fonctionne pleinement, ce qui est vraiment incroyable”, a déclaré Milton à l’époque.

Sauf que ce n’était pas le cas : c’était un obus qui dévalait une colline. Milton a démissionné en disgrâce.

Les parallèles sont convaincants. Le vendeur à découvert qui a publié le rapport Nikola, Hindenburg Research, est également à l’origine des révélations selon lesquelles les statistiques de précommande de Lordstown étaient probablement bien surgonflées. GM avait également des relations d’affaires avec Nikola.

Certes, Nikola a survécu à son scandale. En fait, l’action NKLA est en hausse de 1,75% cette année. Une bagatelle, mais au moins pas une implosion à part entière.

Les fidèles de Nikola qui ont acheté le monstrueux plongeon parient que l’entreprise produira d’une manière ou d’une autre quelque chose qui démarrera et transformera les électrons en bénéfices électriques. Nul doute que le stock RIDE offre la même tentation. Les investisseurs axés sur la valeur verraient la logique « acheter bas » – mais seulement jusqu’à un certain point. Supposer qu’une action est sous-évaluée signifie, euh, que l’entreprise a une valeur pour commencer. Ou qu’il le sera jamais. Les bénéfices de Lordstown à ce jour ? Bupkis.

L’histoire du stock RIDE est-elle terminée, alors? Il faudrait que je le pense. Sans aucun doute, cela s’est avéré une fin heureuse pour ceux qui ont investi dans la SPAC. Beaucoup n’ont cherché à encaisser que dès que Lordstown Motors est devenu public. Mais qu’en est-il de l’économie locale, d’un fondateur en disgrâce, de ceux qui ont défendu une entreprise verte avec leurs billets verts et de tous ceux qui ont passé une précommande Endurance ?

Pour eux, cela ressemble de plus en plus à la Voltage Valley de l’Ombre de la Mort.

A la date de publication, Lou Carlozo détenait une position longue dans TSLA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.