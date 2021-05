RIDE Stock: Lordstown Motors est un jeu au fond du baril EV

Les derniers mois ont été difficiles depuis Moteurs Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE) Stock. D’août 2020 à février 2021, les actions de cette ancienne SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) devenue un jeu de véhicules électriques (EV) volaient haut.

Source: SevenMaps / ShutterStock.com

Les investisseurs étant enthousiastes à l’idée de jouer à la mégatendance EV, les actions ont atteint des prix supérieurs à 30 USD par action.

Mais, depuis, les actions ont considérablement reculé (plus de 70%). Et, à environ 9,20 $ par action, ils sont tombés en dessous de leur prix d’offre SPAC de 10 $ par action.

Alors, que s’est-il passé ici? En général, les jeux EV (établis et débutants) se sont vendus au cours de la même période. Pourtant, dans le cas de Lordstown, d’autres problèmes ont pesé sur les actions. À savoir, un rapport cinglant d’un important vendeur à découvert (publié en mars) a mis en lumière de nombreux signaux d’alarme concernant l’entreprise et ses perspectives d’avenir.

Celles-ci incluent des précommandes douteuses sans engagement, des retards de production et un essai routier infructueux pour son véhicule phare, la camionnette Endurance. La société a peut-être tenté de rassurer les investisseurs, rejetant le rapport comme étant rempli de «demi-vérités et mensonges». Mais, comme le montre la grande baisse de l’action, les marchés ont pris les réclamations au sérieux. Si cela ne suffit pas, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également lancé une enquête sur la base du rapport.

Avec tous ces signaux d’alarme, il est clair que ce n’est pas un excellent moyen de s’exposer à la mégatendance EV. Au fur et à mesure que de plus en plus d’investisseurs sont d’accord et jettent l’éponge sur leur position, les actions risquent de tomber davantage dans les chiffres à un seul chiffre.

RIDE Stock et ses nombreux drapeaux rouges

Jusqu’au «bref rapport» susmentionné, «l’histoire» de Lordstown Motors était plus que suffisante pour satisfaire les investisseurs. Avec ses numéros de précommande en plein essor et ses liens avec un constructeur automobile en place, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup pensaient que sa gamme de camionnettes électriques deviendrait, plus tard, une marque majeure parmi les acheteurs de camions.

Mais maintenant, avec toute la presse négative, le battage médiatique s’est presque dissipé. Ses numéros de pré-commande en plein essor? Les investisseurs les prennent maintenant avec un grain de sel. Des retards de production? L’entreprise avait initialement l’intention de commencer à construire ses camions à la fin de l’année dernière. Mais, il a depuis repoussé la date de début à septembre 2021.

Pourtant, le drapeau rouge qui a le plus contribué à éroder la confiance des investisseurs peut être le résultat de son prototype d’essai routier. Selon l’exposé de l’éminent vendeur à découvert, et corroboré par des rapports de police, dans les dix minutes suivant le début de l’essai routier, le véhicule a pris feu.

De toute évidence, l’Endurance est loin d’être prête pour les heures de grande écoute. Bien sûr, lors de la création d’une entreprise automobile à partir de zéro, vous allez avoir quelques problèmes. Mais d’autres startups de VE ont réussi à respecter leurs délais. Non seulement cela, les constructeurs automobiles traditionnels se sont adaptés à l’avenir électrifié de l’industrie à un rythme rapide. En termes simples, il est facile de voir cette startup autrefois prometteuse se retrouver dans la poussière.

Un long-shot “ aussi couru ” au mieux

Lordstown ne peut plus éteindre les incendies (littéralement) avec son camion phare. Mais, comme en témoigne son échec à terminer une course automobile à Baja, au Mexique, le mois dernier, l’entreprise a encore du pain sur la planche. Pendant ce temps, les deux startups EV rivales, ainsi que les constructeurs automobiles établis, font des progrès majeurs dans la mise sur le marché des véhicules électriques.

Oui, tant qu’il ne s’attaque qu’au marché des camionnettes / fourgonnettes, il fait face à une concurrence moins directe avec les entreprises de véhicules électriques qui s’attaquent aux marchés des berlines de luxe et des SUV. Mais ce n’est pas parce qu’il se concentre uniquement sur les camionnettes et les fourgonnettes que la concurrence ne se réchauffe pas. Les constructeurs automobiles de la «vieille école» de Detroit, y compris celui qui a vendu son usine de production à Lordstown, investissent des milliards pour mettre sur le marché des versions EV de leurs camions populaires.

Faute de l’ampleur et de l’expertise de ses concurrents, les chances de cette société de devenir une grande marque de camions électriques sont minces. Plus probable qu’improbable, l’entreprise ne parviendra pas à se ressaisir. Avec cela, attendez-vous à une érosion supplémentaire de la confiance. Et, à son tour, des prix plus bas pour les actions RIDE.

Faible à quel point?

La part du lion de sa capitalisation boursière toujours gonflée (1,63 milliard de dollars) repose sur des projections futures. Pourtant, si ces projections ne se concrétisent pas et qu’elles brûlent son trésor de guerre de plus de 600 millions de dollars, il est facile de voir le stock voir une autre baisse à deux chiffres à partir d’ici.

Ne perdez pas votre temps avec Lordstown

Jusqu’en février, les investisseurs n’avaient guère l’occasion de regarder «sous le capot» avec cette startup EV. Mais depuis, ils ont pu le faire. Le verdict? Ce prétendu «perturbateur» a peu de chances de donner aux noms établis une course pour leur argent.

Alors que la société continue de trébucher, tandis que ses rivaux progressent, l’action RIDE continuera d’atteindre de nouveaux creux. Avec de meilleurs jeux EV, ne perdez pas votre temps avec celui-ci.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

