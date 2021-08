RIDE Stock: Lordstown Motors partage sa montée en puissance au milieu du bavardage r / WSB

Aujourd’hui, une entreprise de véhicules électriques (VE) arriviste en difficulté Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) voit enfin de l’amour. Les actions de RIDE sont plus de 12% plus élevées un jour de risque pour les actions en général.

En effet, il semble que les investisseurs prennent aujourd’hui une pause en faisant des paris baissiers sur divers titres à hypercroissance. Autrefois présenté comme l’un des leaders du secteur des camionnettes électriques, un certain nombre de conducteurs ont réduit ce stock au cours des derniers mois.

Les investisseurs baissiers ont été encouragés par les attaques de vendeurs à découvert sur les actions RIDE. Vendeur à découvert de haut niveau Recherche Hindeburg a publié un rapport cinglant en mars soulignant divers problèmes avec les données de précommande, ainsi que des obstacles de production non divulgués. La Securities and Exchange Commission (SEC) a donné suite à ces allégations, en lançant une enquête sur Lordstown. Sans surprise, de nombreux investisseurs ont choisi d’éviter ce titre jusqu’à ce que la poussière retombe.

De plus, rival Gué (NYSE :F) a récemment dévoilé son modèle F-150 Lightning. Cette version électrique du populaire F-150 devrait gagner une part de marché importante. Lordstown devrait avoir son ramassage sur le marché en premier. Cependant, étant donné la taille et l’échelle de Ford, les investisseurs ne sont plus aussi sûrs de ce calendrier. En conséquence, une attention intense est accordée à Lordstown alors que l’entreprise se précipite pour commercialiser ses camionnettes et autres modèles de véhicules électriques.

Cela dit, voyons pourquoi Lordstown connaît une activité d’achat impressionnante aujourd’hui.

L’intérêt des investisseurs de détail augmente l’action RIDE

Parmi les principaux catalyseurs qui font le bilan de RIDE lors d’une belle course (osons-nous le dire) aujourd’hui, il y a le soutien de la foule de r/WallStreetBets.

Un certain nombre d’investisseurs de détail ont souligné que l’action RIDE a connu une augmentation significative du bavardage. Actuellement, cette action fait partie des 20 actions les plus discutées sur r/WallStreetBets. En tant que forum influent pour les commerçants de détail et les spéculateurs, il est possible que Lordstown soit en lice en tant que candidat à court terme.

Je veux dire, cette thèse semble tenir la route. Lordstown est devenu l’une des actions les plus fortement shorted ces derniers mois. Cela est dû, au moins en partie, à la pression importante exercée sur cette société par Hindenburg et d’autres. Compte tenu de l’intérêt élevé à court terme de la société et du faible prix par action, l’action RIDE est bien positionnée en tant que candidat à court terme.

De plus, un rapport clé de la semaine dernière a noté que Lordstown envisage de commencer la production de sa camionnette EV le mois prochain. Pour ceux qui s’inquiètent de la course aux parts de marché qui s’intensifie, c’est une très bonne nouvelle.

Lordstown prévoit la production de véhicules à un moment donné en septembre, avec “la validation des véhicules et les approbations réglementaires en décembre et janvier”. Cela mettrait Lordstown sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production précédents. Cela réduirait également potentiellement une partie de la rhétorique des vendeurs à découvert qui pèse sur ce stock.

