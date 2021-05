RIDE Stock: une des raisons pour lesquelles Lordstown Motors manque de carburant aujourd’hui

Aujourd’hui, Moteurs Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE) n’obtient pas l’amour que le marché global reçoit aujourd’hui. En effet, les investisseurs en actions RIDE sont en baisse de plus de 14% au moment de la rédaction.

Source: Studio postmoderne / Shutterstock.com

Pourquoi les perspectives maussades?

Eh bien, il semble qu’un certain nombre de facteurs soient en jeu avec les moteurs Lordstown ces derniers temps.

De manière générale, les SPAC et les entreprises post-SPAC ont été battues récemment. Les valorisations croissantes obtenues par ces investissements spéculatifs plus tôt cette année sont descendantes. Les investisseurs semblent prendre en compte les vents contraires liés à l’inflation et à la hausse des rendements à un degré plus élevé que ce que nous avons vu depuis un certain temps.

De plus, Lordstown a été empêtré dans une épreuve plutôt désordonnée avec les vendeurs à découvert. En particulier, Recherche Hindenburg est intervenu sur le stock RIDE près de son apogée plus tôt cette année. Depuis la publication du court rapport, les actions ont fortement chuté.

Cependant, aujourd’hui, la société a un autre vent contraire que les investisseurs envisagent. Examinons de plus près.

RIDE Stock en baisse aujourd’hui en raison de l’évolution du paysage concurrentiel

Aujourd’hui, Gué (NYSE:F) a dévoilé sa camionnette électrique, le F-150 Lightning. Cette révélation de produit a naturellement attiré beaucoup d’attention des médias aujourd’hui.

Les actions de RIDE, ainsi que les actions des autres concurrents dans le domaine des véhicules électriques lourds, sont en forte baisse aux nouvelles. Pourquoi?

Eh bien, les données initiales de Ford suggèrent une demande assez intense pour son option F-150 Lightning. De plus, si Ford parvient à se tailler la part du lion du marché des camionnettes, des entreprises comme Lordstown pourraient avoir plus de mal à percer avec la croissance promise aux investisseurs.

Le prix de départ de Ford de moins de 40 000 $ avant les crédits d’impôt fédéraux américains en fait un produit difficile à concurrencer. Le prix du ramassage Endurance de Lordstown est beaucoup plus élevé – à 52 500 $ avant les incitations. En conséquence, il semble que les investisseurs pourraient ne pas tenir compte de tout avantage de précurseur dont Lordstown avait avant cette annonce.

En effet, le Ford F-150 continue d’être l’un des véhicules les plus vendus au monde. Les clients connaissent ce véhicule et peuvent être disposés à passer à une option électrique. Si Ford peut battre la concurrence sur le marché, Lordstown et ses pairs pourraient avoir des difficultés à rivaliser sur le long terme.

En tant qu’arrivant relativement nouveau dans l’espace de ramassage, les clients peuvent simplement choisir de renoncer à un achat Lordstown et de faire appel à l’opérateur historique. Ce n’est pas bon pour le stock RIDE.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.