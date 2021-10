Riders Republic est libre de jouer pendant une semaine

Au cas où vous auriez manqué l’essai limité de la semaine dernière, République des Cavaliers est de retour avec un autre essai gratuit – bien que beaucoup plus long – pour tout le monde. Ce nouveau sera en ligne pendant une semaine complète, sur toutes les plateformes du jeu.

L’essai débutera le jeudi 21 octobre et sera disponible jusqu’au mercredi 27 octobre, un jour avant le lancement du jeu le lendemain. Bien qu’il s’agisse d’une fenêtre beaucoup plus large pour vous permettre de découvrir le jeu, vous ne pourrez jouer que pendant quatre heures.

Tous vos progrès, bien sûr, seront transférés au jeu complet si vous choisissez de l’acheter. Vous aurez accès à tous les modes carrière de Riders Republic. Voici tout ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Course de masse: Trois courses multisports différentes avec plus de 50 joueurs. De nouvelles races apparaissent aléatoirement sur la carte toutes les 30 minutes.

Mode Versus: Rejoignez cinq amis dans n’importe quel événement de carrière et voyez qui est le meilleur.

Bataille de tours: Participez à des matchs 6v6 et essayez de décrocher autant de tricks que possible sur les différents modules pour les capturer et gagner des points. L’équipe avec le score le plus élevé gagne.

Gratuit pour tous: Défiez jusqu’à 11 adversaires et montrez-leur comment faire grâce à une sélection d’événements.

Si vous êtes sur la clôture, assurez-vous de vérifier les réflexions de Tom sur le jeu. Il a trouvé cela étonnamment amusant avec des systèmes de progression en profondeur.

Riders Republic sortira le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia.