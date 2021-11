Rider’s Republic ne coûte que 25 $ pour le Black Friday

Dans le cadre de ses offres Black Friday, Walmart baisse le prix du bac à sable de sports extrêmes Rider’s Republic d’Ubisoft à seulement 25 $. L’accord ne sera mis en ligne que le lundi 22 novembre. En attendant, vous pouvez acheter Riders Republic pour 30 $ sur Amazon et Best Buy. Il est disponible chez GameStop pour 50 $ dans le cadre de la vente gratuite B2G1 du détaillant. Étant donné que le jeu n’a que quelques semaines, c’est une remise énorme et la plus importante que vous verrez pendant un bon bout de temps sur le jeu une fois la spéciale terminée.

Au cas où vous l’auriez manqué, Rider’s Republic vous propose en tant que participant frais dans un événement où le ciel est la limite. Littéralement, car même les wingsuits propulsées par des turbines à réaction ne peuvent vous emmener que jusqu’à un certain point.

Si la forme la plus extrême de transport aérien ne vous convient pas, vous pouvez rester principalement au sol avec diverses autres disciplines sportives, telles que le VTT, le snowboard et un vélo d’appartement. Non, vraiment c’est une chose.

« Riders Republic est un jeu de sports extrêmes passionnant, accessible et incroyablement varié, présentant un monde ouvert impressionnant qui impressionne à la fois par son échelle et sa diversité », a écrit le critique Richard Wakeling dans sa critique de Rider’s Republic. « Il n’y a rien d’autre comme ça, et bien qu’il soit trop bavard pour son propre bien, il y a une énergie vive dans l’ensemble qui le rend facile à recommander à tous ceux qui recherchent une aventure passionnante. »

