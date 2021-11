Riders Republic Relic Guide – Comment obtenir tous les sports secrets

Riders Republic propose un immense monde ouvert à explorer en vélo, snowboard, skis et ailes de fusée. Ces outils de base sont également sur lesquels vous comptez pour terminer les divers événements de tricks et de courses tout au long du jeu.

Cependant, ce ne sont pas les seuls sports que contient Riders Republic. En plus des véhicules normaux, vous pouvez également acquérir un certain nombre d’outils et de jouets spéciaux en trouvant les reliques cachées dispersées sur la carte. Ces récompenses secrètes vont de légitimement utiles à carrément inutiles, mais elles valent toutes la peine d’être essayées.

Cependant, trouver toutes les reliques peut être un peu difficile, car elles apparaissent sur la carte avec seulement une icône de point d’interrogation. Cela signifie qu’ils sont indiscernables des lieux emblématiques beaucoup plus nombreux jusqu’à ce que vous les découvriez. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à accéder directement aux emplacements des reliques, vous permettant de sauter tous ces points de repère.

Emplacements des reliques

Skis Old School – Grand Téton

Dirigez-vous vers l’icône d’exploration légèrement à l’ouest de la zone de largage de Grand Teton et vous trouverez un camping qui vous accordera les skis Old School. Ces dalles en bois ne vous donneront pas beaucoup de pop ou de spin sur les sauts, mais elles vous permettront de dévaler la montagne avec un clip décent.

Vous aurez besoin de ces skis pour compléter pleinement certaines épreuves. Par exemple, une épreuve de ski tricks vous oblige à marquer un certain nombre de points sur les Old School Skis. En tant que tel, même s’ils ne sont pas aussi agiles que certains des skis de parc de haut niveau que vous acquerrez, cela vaut toujours la peine de s’y habituer.

Planche de surf – Glacier Petersen

Un chemin au nord de Old School Skis, toujours dans la section Grand Teton de la carte, se trouve le glacier Petersen et un camping d’igloo niché. Vous verrez probablement le mobilier de plage en premier, car il ressort comme un pouce endolori du pays des merveilles hivernales partout autour d’elle.

Balancez-vous par l’avant de l’igloo et vous pourrez attraper la planche de surf. Contrairement aux skis, la planche de surf est en fait assez haut de gamme. Surtout si vous l’attrapez tôt dans votre carrière de ski, la planche de surf peut vous donner un bon coup de pouce initial car ses statistiques dépassent celles des skis et des planches pour débutants. C’est aussi assez amusant à utiliser et vient avec quelques astuces intéressantes, car votre joueur est essentiellement magnétisé sur le plateau. Vous n’avez pas à vous soucier de vous éjecter de la planche de surf lors d’un virage particulièrement serré !

Vélo d’entraînement – Cascade Canyon

La dernière relique des Grands Tetons se trouve à Cascade Canyon. Allez-y et vous trouverez un arbre de Noël entouré de cadeaux. Approchez-vous du petit camp festif et vous pourrez acquérir le vélo d’entraînement.

Contrairement à la planche de surf, ce vélo est littéralement inutile. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil d’exercice stationnaire. Votre joueur pédalera avec enthousiasme, mais vous n’irez nulle part. N’essayez pas de prendre cela dans une course – vous ne pourrez pas bouger d’un pouce.

Aile d’avion – Cloud Rest

La plus utile des reliques est l’Aile d’avion, qui est située dans la section Cloud Rest de Yosemite. Cet outil joue comme une version légèrement plus volumineuse du Rocket Wing ; son principal avantage, cependant, vient de son boost ridiculement long.

Le Rocket Wing vous laissera aller à un clip rapide, mais seulement pendant quelques secondes avant de vous ramener à une vitesse de croisière normale. L’aile d’avion, quant à elle, utilise sa turbine géante pour vous propulser à des vitesses accélérées beaucoup plus longtemps. Besoin de vous rendre rapidement quelque part sur la carte ? C’est l’outil à utiliser.

Avion en carton – General Highway

L’avion en carton ne vous fera gagner aucune course, mais il est toujours amusant à utiliser. Vous pouvez le trouver dans une cabane en rondins dans la zone de General Highway du parc national de Sequoia. Approchez-vous du gars assis là et vous obtiendrez un avion en papier à attacher à votre dos et avec lequel vous pourrez effectuer de longs vols lents et sinueux.

Non propulsé par quoi que ce soit, le Cardboard Plane est fondamentalement un planeur maladroit. Vous pouvez le tourner et le nez vers le haut ou vers le bas, mais vous perdrez toujours de l’altitude. Pour tout cela, c’est une variante assez amusante des commandes normales de wingsuit et c’est une façon relaxante de voir les vues sur la carte de Riders Republic.

Vélo d’aventure – Colorado River : le toboggan

Déplacement dans les parties désertiques de Riders Republic, Colorado River: The Slide in Canyonlands contient un petit campement où vous pouvez trouver la relique qui vous donnera le vélo d’aventure. Rempli de sacoches et de matériel d’expédition, le vélo d’aventure ressemble certainement à un outil qui vous permettra de traverser les étendues sablonneuses de cette partie de la carte.

C’est un vélo assez décent pour être utilisé lors d’événements, mais il n’impressionne personne avec ses capacités de cascade. Il est cependant assez rapide et peut bien gérer la plupart des terrains. Avec des statistiques de course solides, c’est un autre outil de raccourci à obtenir si vous êtes au début de votre carrière de course à vélo et que vous êtes frustré par les vélos pour débutants.

Vélo Pliant – Vallée des Arches

Près du bord sud de la carte, dans la section Arches Valley de Canyonlands, vous pouvez trouver un rocher avec une relique qui vous donnera le vélo pliant. C’est certainement plus un sport de gag qu’un outil légitime ; il a des statistiques terribles et ne battra même aucun des cycles pour débutants.

Comme pour les autres véhicules reliques, cependant, certains événements accordent des étoiles pour les performances à un certain niveau sur le vélo pliant. Cela vaut la peine de jouer avec et d’avoir une idée de ses bizarreries. Avec peu d’agilité ou de vitesse, vous ne lancerez pas de tours monstres, mais peut-être que vous pouvez devenir assez bon pour faire un backflip ou un rodéo ici et là.

Vélo détruit – Pine Creek

Le Destroyed Bike est un autre sport gag qui est objectivement terrible par rapport aux vélos plus conventionnels. Vous pouvez trouver ce cycle rouillé et en panne à un emplacement de relique à Pine Creek, à Sion. Avec des statistiques légèrement meilleures que le vélo pliant, vous pouvez descendre une colline dessus, mais assez lentement.

Lames de ski en bois – Santiago Bowl

Mammoth contient quelques reliques. Dans la région de Santiago Bowl, il y a un télésiège détaché avec des skis appuyés contre lui et des chaises Adirondack à proximité; approchez-vous de la petite configuration et vous pouvez accrocher les lames de ski en bois. Ceux-ci ont vraiment l’air drôle, car votre personnage tient des branches d’arbre fragiles comme des bâtons de ski et les lames elles-mêmes ressemblent presque à des raquettes à neige à l’ancienne.

Cependant, les lames ont en fait de très bonnes statistiques et – sans surprise, étant donné leur courte longueur – elles sont très bonnes pour lancer d’énormes rotations et flips. J’ai accumulé des scores élevés dans les événements de tricks sur les lames. Ce sont une autre bonne option si vous cherchez à avoir une longueur d’avance sur les premières épreuves de figures à ski, ou si vous voulez voir combien de tours vous pouvez réaliser en un seul saut.

Vélo de livraison de pizza – Mammoth City

La deuxième relique de Mammoth réside dans la région de Canyon Lodge/Mammoth City. Dans une maison de ski à proximité, il y a une personne assise à l’extérieur entourée de boîtes à pizza. Approchez-vous de lui et prenez le vélo de livraison de pizza.

Ce vélo est médiocre dans les statistiques et n’est pas une centrale de cascade. Cependant, il est suffisamment performant pour que les joueurs expérimentés veuillent l’utiliser comme défi supplémentaire lors de certains événements de cascade ou de course.

Grandpa Bike – Vallée de Yosemite

Enfin, la vallée de Yosemite contient une relique dans la zone de la chapelle. Approchez-vous de la chapelle idyllique au fond de la vallée et prenez le Grandpa Bike, un vélo de croisière à sacoches avec une esthétique classique.

Ce vélo a des statistiques pires que le vélo pliant, et gagner n’importe quel événement sera un défi monumental. Vous pouvez presque le sentir vouloir trembler lorsque vous le roulez. Sa maniabilité et sa vitesse font que ce vélo porte bien son nom.

Si vous acquérez toutes ces reliques, vous aurez 11 nouveaux véhicules avec lesquels jouer. Tous ne sont pas utiles, et même ceux qui le sont ont généralement des statistiques médiocres. Mais quelques-uns, comme l’aile d’avion, la planche de surf et les lames de ski, sont à la fois amusants et très capables d’explorer, de lancer des figures et même de courir.

Riders Republic propose de nombreux skis, planches et vélos conventionnels avec lesquels jouer, mais si vous recherchez des défis supplémentaires ou si vous voulez simplement vous amuser un peu, les reliques valent le temps de les collectionner. Cependant, vous n’obtiendrez pas de trophée ou de réussite si vous les obtenez tous – la seule récompense est une poignée de jouets étranges et originaux à utiliser.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.