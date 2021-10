Riders Republic Stunts Guide – Ce qu’il faut savoir sur les différentes options de contrôle

Riders Republic, le nouveau jeu de sports extrêmes d’Ubisoft, est maintenant disponible et accueille les joueurs dans son immense terrain de jeu sur le thème du parc national. Avec des skis, des snowboards, des vélos, des wingsuits et des motoneiges au choix, Riders Republic ne manque pas de choses à faire.

Cependant, lorsque vous vous lancez dans le jeu pour la première fois, vous pouvez être submergé par les différentes options permettant de contrôler le contrôle des vélos, des skis et des planches. Même les vétérans du prédécesseur du jeu, Steep, pourraient être déconcertés par les nouveaux schémas de contrôle. De plus, les schémas de contrôle affectent le nombre de points que vous gagnez pendant les événements, ce qui peut rapidement s’additionner et faire la différence entre finir au milieu du peloton et tout gagner.

Lecture en cours : Riders Republic – Bande-annonce de lancement officielle

Dans cet esprit, nous avons rassemblé quelques conseils et explications sur ce que font toutes les différentes options de contrôle afin que vous puissiez être mieux préparé pour vos débuts dans Riders Republic.

Préréglage du contrôleur

L’un des premiers écrans qui vous est présenté lors du premier démarrage de Riders Republic offre la possibilité de choisir entre deux schémas de contrôle prédéfinis : Racer et Trickster, qui s’appliquent de manière identique aux skis, aux planches et aux vélos. Comme leurs noms l’indiquent, le premier met l’accent sur la facilité d’utilisation lors d’événements de course qui dépriorisent les cascades, tandis que le second vous donne un contrôle plus granulaire sur les rotations afin d’accumuler de gros points. Ce que cet écran ne vous dit pas, c’est qu’il existe en fait une troisième option, Steep, qui est spécialement conçue pour les fans du jeu précédent d’Ubisoft Annecy.

Coureur

Si vous êtes un nouveau venu dans les jeux d’Ubisoft Annecy, les jeux de sports extrêmes en général, ou si vous êtes simplement plus intéressé à aller vite sans vous soucier de tous les tours de fantaisie, Racer est fait pour vous. Ce schéma vous donne un contrôle total de la caméra sur le stick analogique droit, tandis que les rotations et les retournements sont déplacés vers les boutons du visage.

En pratique, Racer vous offre beaucoup plus de contrôle de la caméra, ce qui est un avantage dans une situation de course à haute pression où regarder dans les virages à venir ou voir où se trouvent les autres coureurs peut s’avérer utile. En échange, vous avez moins de contrôle sur vos cascades et il est beaucoup plus difficile de réaliser des combinaisons compliquées.

Le mode Racer vous permet également de capturer quelques angles doux de l’action.

Filou

Trickster donne le contrôle complet de la planche, du vélo ou du ski au stick analogique droit, ce qui signifie que les cascades sauvages sont désormais à portée de main. Les flips et les spins n’ont besoin que d’un coup de bâton, tandis que les combos flip-spin comme les rodéos nécessitent un simple quart de cercle sur le stick analogique. De plus, vous pouvez facilement retirer des grappins puisque vos doigts sont déjà sur les bâtons ; ajoutez simplement une gâchette gauche ou droite et poussez le joystick gauche dans une direction pour effectuer une saisie.

Le compromis est que le contrôle de la caméra est inactif avec Trickster. Vous êtes à la merci de la caméra du jeu, qui, heureusement, a été solide jusqu’à présent à notre époque avec le jeu.

Tremper

Le préréglage Steep est destiné aux vétérans de Steep. Comme Trickster, Steep donne la priorité au contrôle granulaire des rotations et des retournements, vous donnant le pouvoir d’accumuler d’énormes totaux de points. Cependant, il se déplace en sautant du stick analogique droit vers les déclencheurs ou les pare-chocs, tandis que les rotations et les flips restent sur le stick. En tant que tel, un backflip serait un déclencheur plus un stick droit vers le bas, tandis que dans Trickster, ce serait un stick droit vers le haut puis un stick droit vers le bas.

Mode astuces

En plus du préréglage du contrôleur, Riders Republic propose également (un peu déroutant) des options spécifiques pour le contrôle en l’air, le broyage et l’atterrissage. Les options de contrôle en l’air peuvent être activées ou désactivées, la désactivation ne vous permettant pas de modifier les rotations après le lancement d’un saut. De même, l’option de contrôle de la mouture est une bascule marche/arrêt, où la désactivation vous empêche de déplacer vos skis ou votre planche après avoir atterri sur un rail. Les options du mode d’atterrissage sont celles où les choses deviennent un peu plus intéressantes.

Auto

Des trois modes d’atterrissage, Auto est le plus tolérant. Destiné aux débutants ou aux coureurs, Auto vous empêche essentiellement de rater une rotation, bien que vous puissiez toujours vous écraser si vous essayez de sauter trop bas au sol. C’est une excellente option pour s’habituer aux combinaisons de boutons nécessaires pour faire les différents types de tricks à travers le ski, la planche et le vélo.

L’inconvénient est que vous n’obtenez pas de bonus de points lorsque vous utilisez Auto. Les événements de Riders Republic le traitent comme une sorte de handicap, ce qui signifie que sur des difficultés plus élevées, vous devrez faire encore plus de figures pour atteindre le sommet du classement.

Les modes d’atterrissage automatique et raide sont utiles si vous vous retrouvez souvent très à l’envers.

Tremper

Tout comme le préréglage de contrôle Steep, ce mode d’atterrissage est destiné aux fans du jeu précédent. C’est une sorte de juste milieu, car il vous permet de tourner autant que vous le souhaitez, mais dès que vous relâchez les bâtons, il alignera automatiquement votre personnage avec le sol autant que possible.

C’est une excellente option lorsque vous êtes plus familier avec le système de tricks et que vous voulez commencer à faire des cascades plus grosses, plus complexes et plus risquées. Comme il est légèrement plus difficile que l’atterrissage automatique, le mode d’atterrissage raide est accompagné d’un petit bonus de points.

Manuel

Le mode d’atterrissage manuel demande le plus de finesse. Contrairement à Auto ou Steep, il n’y a pas de réalignement automatique après avoir lâché les bâtons. Cela signifie que votre personnage s’arrête essentiellement dans les airs, ce qui vous oblige à être très fort pour juger quand mettre fin à vos tours. Il y a un peu de coup de coude supplémentaire que vous pouvez faire après vous être arrêté pour essayer d’affiner votre alignement avec le sol, mais c’est toujours beaucoup plus difficile que les deux autres modes.

L’avantage vient dans le bonus de points. Jouer à des événements basés sur des astuces sur Manuel vous donne un gros coup de pouce, ce qui signifie que vous pouvez faire moins de tours tout en restant compétitif sur des difficultés plus élevées.

Quel que soit le schéma de contrôle et le mode de tricks que vous choisissez, Riders Republic a une tonne d’opportunités dans son monde ouvert pour lancer de gros tricks à travers ses sports. Pour en savoir plus sur Riders Republic, vous pouvez en savoir plus sur sa prise en charge du jeu croisé, de la génération croisée et de la progression croisée, puis le vérifier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Stadia.

