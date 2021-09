Ridge Holland dit qu’il n’y a «rien de négatif» à propos du changement de marque «excitant» de NXT, parle de matchs sombres sur SmackDown et d’une récupération incroyable après une blessure

in

Ridge Holland est un Anglais qui fait de grands progrès dans la machine de la WWE en ce moment.

Après une carrière dans le rugby professionnel, Luke Menzies est devenu Ridge Holland et hier soir, lui et son compatriote Pete Dunne ont tourné le dos à Oney Lorcan et Danny Burch.

La WWE est connue pour avoir de grands espoirs pour Ridge Holland

Holland et Dunne représentent l’un des couples les plus difficiles et les plus dominants de la WWE aujourd’hui et talkSPORT a rattrapé le premier avant la trahison de leurs anciens camarades d’écurie.

Sur le rebranding imminent de NXT…

«Ce sont des moments passionnants, peu importe ce que vous pourriez entendre. Vous revenez sur l’histoire, au cours des dernières décennies et que ce soit RAW ou SmackDown, de temps en temps, ils subissent une refonte.

« Que ce soit le décor, la structure, ceci et cela. NXT n’est pas différent. C’est exitant. Il n’y a rien de négatif là-dedans. Tous ceux à qui je parle sont rongés par le nez et je ne connais pas vraiment les tenants et aboutissants de ce qui s’en vient.

« Je n’ai rien vu concernant l’ensemble ou quelque chose comme ça, mais le logo est cool et différent. Je suis juste excité d’aller travailler et de voir comment tout cela se déroule.

Le nouveau logo NXT On commençait à l’origine dans NXT UK, mais passait rapidement à NXT…

« Comme étant basé ici aux États-Unis, j’ai toujours eu une idée que je me retrouverais sur la marque NXT d’origine et je pense que NXT UK était juste une excellente occasion pour moi d’apprendre la structure de la télévision.

« Vous êtes là-bas avec Shawn Michaels et il y a d’excellents entraîneurs là-bas, c’est juste une question d’apprentissage avant de partir. Pas comme un tremplin parce que je ne veux pas parler de NXT UK parce que c’est un produit fantastique, mais je pense qu’il était là juste pour me faire vraiment quelques représentants.

« Je travaillais avec des gars formidables, j’ai eu l’opportunité de travailler avec WALTER, ce que j’adorerais refaire, sans aucun doute. Je me suis amélioré et je lui en dois un, alors j’adorerais le refaire.

Holland et Dunne ont tourné le dos à Burch et Lorcan Pourquoi il a utilisé son vrai nom Luke Menzies au début avant de passer à Ridge Holland…

« Je pense que c’est juste une question de licence. La WWE veut créer ses propres stars. J’ai commencé comme mon nom d’origine en travaillant simplement sur les soi-disant « émissions de noix de coco » en Floride et quelques apparitions sur NXT UK.

“C’est donc un processus lent de développement des personnages et de noms crachés, ce qui pourrait fonctionner, etc. C’était avant tout cela, je cherchais juste qui j’étais vraiment en tant qu’artiste. C’est juste un processus, il a fallu quelques années pour le découvrir et le résoudre.

Holland, également connu sous le nom de Luke Menzies, a signé pour la WWE il y a deux ans. Sur des matchs sombres avant SmackDown et les commentaires de Vince McMahon…

« Sans trop entrer dans les détails, tout était positif. Ils ont tendance à faire les choses un peu différemment là-haut, ou ils essaient de faire de tout ce que nous faisons ce qu’ils font là-bas. Tout était super.

«Être là-bas devant un plus grand groupe de fans était vraiment agréable, c’était très amusant. Et être là-bas avec Austin, qui est un individu très talentueux en lui-même, ce fut une expérience formidable. Espérons que nous verrons où il va.

“Mais c’était positif, mais je ne peux pas donner d’informations sur ce qui va se passer parce que je ne sais tout simplement pas [laughs].

« J’ai eu des réunions éphémères avec eux [Vince McMahon and Bruce Prichard] avant, mais c’était la première fois qu’ils me voyaient faire mon truc.

“Ce fut une bonne expérience et une courbe d’apprentissage et je vais en retirer certaines choses, mais je me concentre sur la tâche à accomplir qui est NXT.”

Holland et Dunne forment un duo formidable En rééducation de ses blessures d’horreur et en revenant dans seulement neuf mois…

«C’est une corvée. Chaque jour, vous vous réveillez, allez au PC, consultez le personnel médical et ils vous emmènent au travail. Au début, c’est un singe lentement, lentement accrocheur, mais ensuite, au fur et à mesure que vous commencez à récupérer et que les choses commencent à guérir, ils passent à la vitesse supérieure.

« Vous êtes là-dedans et vous travaillez jour après jour, c’est un travail difficile. Les formateurs là-bas, je les crédite – en me sortant de l’équation – je les crédite de l’échelle de temps dans laquelle je suis revenu. Ils m’ont énormément aidé.

Ridge Holland s’est battu contre une luxation et une fracture de la cheville à la jambe gauche et une luxation rotulienne du genou et une rupture du tendon rotulien de la jambe droite

«Je suis resté dans les bons vieux États-Unis d’A. Si je rentrais à la maison, cela aurait un peu ralenti ma récupération. Donc je voulais juste m’assurer que j’étais au bon endroit pour traverser moi-même les rigueurs de la réadaptation.

Regardez Holland chaque semaine sur NXT sur BT Sport à partir de 1h du matin le mardi soir

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.