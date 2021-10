Ridicule de Charlotte avec Dallas ; Aldama, proche d’un double-double

Gagner ou perdre, quelle que soit la façon dont vous voulez le voir, avec une différence de 45 points semble peu si nous nous en tenons à ce qui s’est passé le jour de la NBA hier soir. Cela peut être une pré-saison, avec des résultats très différents. Les Suns ont battu les Blazers pour en faire la deuxième place et ce n’était même pas près du tableau de bord le plus abusif mercredi.

A Charlotte, les locaux, les Hornets, ont perdu 68 points face aux nouveaux Mavericks de Jason Kidd. Abattage absolu. 27% de précision dans les tirs, ils n’ont même pas obtenu la moitié des lancements du personnel et une longue liste de problèmes a laissé la deuxième défaite de l’équipe Borrego. Mais quelle défaite. Les 68 points, s’il s’agissait d’un match officiel, auraient égalé la différence record dans un match NBA, qui remonte à 1991 lorsque les Cavaliers ont battu le Heat. C’est, oui, la plus grande différence entre une équipe NBA et une autre équipe NBA qui a été en pré-saison, au moins, au cours des 25 dernières années. Doncic n’a pas réussi le tir et le meilleur buteur était Hardaway avec ses 20 points.

A Indianapolis, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle pour le représentant espagnol, Santi Aldama. Le joueur gagne en régularité, est actif en défense et est une pièce précieuse en attaque, malgré le fait qu’il a encore un long chemin à parcourir. Son entraîneur, Taylor Jenkins, l’a utilisé pour tirer le dernier coup après un jeu répété, mais le triple avec lequel ils voulaient gagner n’est pas entré et la victoire est revenue aux Pacers. Aldama a touché les deux chiffres, terminant avec 9 points et 11 rebonds, plus 2 passes et 2 contres, bien qu’il n’ait pas été régulier au tir (3/10). Sam Merrill, son coéquipier, a été le meilleur marqueur avec 30 points.

Résultats NBA

Soleils 119-74 Blazers

Frelons 59-127 Non-conformistes

Pacers 109-107 Grizzly

Magie 103-102 Celtics

Knicks 108-100 Pistons

Tonnerre 108-99 pépites

Jazz 124-120 dollars