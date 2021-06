Ridicule et sanction pour Bottas

25/06/2021

Valtteri Bottas continue sans but et montrant son pire visage. Cinquième de la Coupe du monde avec 60 points de moins que Lewis Hamilton dans les sept courses disputées et avec trois troisièmes places comme meilleurs résultats cette année. Attaqué par les nerfs et par ses mauvais résultats dans une saison où les carences de la Mercedes face à Red Bull se sont révélées et où son avenir est en jeu dans l’équipe des “flèches d’argent”, le Finlandais a joué ce vendredi un commencer à oublier au GP de Styrie.

Bottas La session gratuite 2 s’est terminée loin des meilleurs (12e à près de 9 dixièmes du temps Verstappen déjà 5 de Hamilton), mais a également été mis en évidence en commettant une erreur de « rookie », en perdant le contrôle de sa voiture dans la voie des stands. Tourner dans cette situation et dans des conditions sèches est surréaliste. Et il y a encore eu de la chance puisque l’inertie de la voiture a évité le groupe de mécaniciens de McLaren, frisant la tragédie.

Cet incident dangereux a reçu une sanction. Le directeur de course FIA Michael Masi il a pénalisé le Finlandais de trois positions sur la grille de départ du Grand Prix de Styrie. Valtteri Il a expliqué plus tard que Mercedes voulait améliorer son départ après les arrêts aux stands avec un deuxième départ et cela ne s’est pas bien passé. Bien sûr que non.

Mais que s’est-il passé? 😅 La vrille insolite de Valtteri Bottas dans la voie des stands… – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 25 juin 2021

Cette saison Bottas n’a été clairement devant Hamilton qu’une seule fois en course : Monaco. Le pire était à Imola – où il a combattu avec Russell’s Williams jusqu’à ce qu’ils aient l’accident – et en Azerbaïdjan. Le résultat est que Lewis a 119 points et Valtteri n’en accumule que 59.

Jeudi, à son arrivée à Spielberg, Hamilton l’a défendu et a déclaré qu’il était “un coéquipier fantastique, le meilleur que j’ai eu en Formule 1, donc je ne vois pas la nécessité de le changer”. Mais la patience de Mercedes s’épuise et des rumeurs qui pointent vers un échange avec Georges Russel chez Williams, ils s’intensifient.