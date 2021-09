Ridicule? Les Beckham ont dépensé des milliers de dollars pour cet appareil

La propriété dispose d’une piscine, d’un court de tennis, d’un sauna, d’un jacuzzi extérieur en bois et d’une grange entièrement rénovée que l’on peut voir dans les posts partagés sur Instagram par tous les membres de la famille, à l’exception de Harper, la petite fille de la maison, qui n’a pas encore débarqué sur les réseaux sociaux avec un compte qui lui est propre.

Maintenant, le couple a ajouté à tous ces conforts une machine à crème glacée qui leur a coûté près de 10 000 $ et qui recrée la délicieuse crème glacée de la chaîne Wendy’s dans une version saine, selon le journal The Sun. De plus, chacune des spécialités qu’il sert ne contient que 500 calories et permettrait à Victoria de briser son veto de deux décennies sur la crème glacée.