Ridicule Los Angeles Lakers: défaite contre Oklahoma City Thunder

Première victoire de la saison Le tonnerre d’Oklahoma City après être revenu 26 points contre contre Les Lakers de Los Angeles et finissent par gagner à domicile par 123-115. La pire équipe de la NBA (elle avait perdu les quatre matchs qu’elle avait joués à ce jour) s’est ralliée à une course de 41-19 au premier quart et a fini par détruire les Angels dans les trois autres. Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur des siens avec 27 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Darius Baley a contribué 20 unités, Josh Giddey 18 et Luguentz Dort est parti jusqu’à 17.

Match catastrophique pour les Lakers de Los Angeles, qui une nouvelle fois n’auraient pas pu James Lebron, qui continue avec ses problèmes de cheville. Les Angelenos n’ont personne en attaque qui se montre solide au-delà de leurs étoiles. Hier, Anthony Davis il a terminé avec 30 points et 8 rebonds. Triple-double de Russell Westbrook avec 20 points (8 sur 20 en placement et 2 sur 8 en triple), 14 rebonds et 13 passes décisives. Ce n’était pas suffisant. Carmelo Anthony et Avery Bradley avaient 13 points par tête. Ce n’était pas suffisant.

⛈️ Le double-double en 1ère carrière de @ joshgiddey mène la victoire de 26 POINTS de @ okcthunder sur le RETOUR ! 18 points 10 passes décisives pic.twitter.com/BG2JRuKvBP – NBA (@NBA) 28 octobre 2021

Beaucoup de travail pour Vogel

Troisième défaite en cinq matchs pour une équipe de Los Angeles qui a fort à faire. L’inquiétude s’est concentrée sur Westbrook cette saison, mais les Lakers ont beaucoup plus d’échappatoires que d’acclimater les anciens Wizards au match. Ils ont un ensemble de secondaires dont on attend une certaine régularité qui n’arrive pas en ce moment. Frank Vogel a beaucoup de travail à faire.