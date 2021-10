Mohamed Salah a marqué un autre but scandaleux et a produit une merveilleuse passe décisive pour poursuivre sa course sensationnelle lors de la victoire 5-0 de Liverpool à Watford.

Roberto Firmino a réussi un triplé, Sadio Mane a atteint le club de Premier League 100 et Watford a été affreux pour les débuts de Claudio Ranieri – mais ce match ne restera dans les mémoires que pour une chose: l’éclat irrépressible de Salah.

Vicarage Road a été témoin d’un autre moment de magie Salah

Faites que deux merveilles en autant de jeux

Les paris ont peut-être été suspendus après le magnifique effort solo de l’Égyptien contre Manchester City, mais il aurait peut-être dépassé le score lors du tout prochain match des Reds.

Salah a de nouveau volé la vedette en laissant de nombreux joueurs de Watford pour morts, puis en se recroquevillant dans le coin le plus éloigné.

Réagissant au commentaire de talkSPORT, l’ancien attaquant anglais Dean Ashton a déclaré : « Salah n’est pas seulement le roi égyptien, c’est le roi du monde !

« C’est un plaisir d’être ici pour regarder ça. C’est ridicule, le jeu de jambes, la conscience des joueurs…

«Ils pensent qu’il va tirer mais il ramène le ballon en arrière, place deux défenseurs sur le dos, puis le glisse froidement dans le coin. Quoi. Un joueur. Quoi. Un but.

« Nous pensions que celui contre Man City était hors de ce monde, c’est mieux! »

Mane devait remercier Salah pour avoir marqué son 100e but en Premier League

Watford était désespérément mauvais lors de son premier match sous Ranieri

Et sa passe décisive pour l’ouverture du score de Mane n’était pas mauvaise non plus.

Watford était pitoyablement pauvre lors de son premier match sous Ranieri – et leur première défense bâclée a permis à Salah de saisir le ballon et de faire une incroyable passe à l’extérieur du pied à Mane.

« Wow! Vous parlez d’un couteau dans du beurre, mais il n’y avait pas de beurre là-bas », a déclaré Ashton dans un commentaire.

« Quelle passe de Mo Salah, elle vient de traverser la défense de Watford, exécution incroyable !

Liverpool était à son meilleur

« Tout ce que Mane avait à faire était de glisser dessus et de le faire passer à travers. C’était tellement composé parce que la passe était si bonne de Salah, cela signifiait que Mane pouvait prendre le temps de décider ce qu’il voulait faire.

« C’est Liverpool à son meilleur absolu. »

Firmino a ajouté les deuxième, troisième et cinquième buts à bout portant alors que les Hornets ont totalement capitulé – et cela suffirait généralement pour faire la une des journaux.

Mais tout cela concernait Salah.