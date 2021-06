‘Ridin’ High ‘: Martha Reeves et les Vandellas montent

Martha Reeves et les Vandellas – avec le nom de famille du chanteur récemment ajouté au nom du groupe – a commencé 1968 avec la chanson qui s’est avérée être leur dernier top tenner R&B. «Honey Chile» a également grimpé au n ° 11 du classement pop et a été suivi par le funky «I Promise To Wait My Love», un hit du Top 40 du côté de la soul.

Le 1er juin 1968, Ridin ‘High, l’album qui contenait ces deux singles et même le Top 20 soul hit avant cela, “Love Bug Leave My Heart Alone”, a fait les charts pop et R&B. Au cours du mois de la sortie de l’album, le groupe a joué au Copacabana de New York.

L’album, sur le label Gordy de Motown, était le premier studio du groupe à ne pas bénéficier de l’importante contribution de Brian et Eddie Holland et Lamont Dozier, qui venaient de partir pour créer leurs propres labels Invictus et Hot Wax. Leur seule chanson sur l’album était l’une des plus abouties, «Leave It In The Hands Of Love». Le LP a également présenté la première contribution vocale de la sœur de Martha, Lois, qui était en train de remplacer Betty Kelly dans le line-up.

Vandellas chantent Bacharach et David

Divers nouveaux écrivains ont contribué à Ridin ‘High, mais l’album a vu le groupe chercher deux copyrights prouvés du recueil de chansons récent de Burt Bacharach et Hal David. Ils ont mis une touche Motown sur «(Il y a) toujours quelque chose là pour me rappeler» et «Je dis une petite prière». Reeves et les Vandellas se sont également tournés vers un autre smash américain n ° 1 récent pour Lulu, Don Black et Mark London «To Sir With Love».

Encore un autre single de Ridin ‘High sortira par Motown au printemps 1969, «(We Got) Honey Love», qui atteint le R&B Top 30. Dans un post-scriptum surprenant, le petit-ami-loin-à-la- la chanson de guerre «Forget Me Not» – le revers de «I Promise To Wait My Love» aux États-Unis – est sortie en tant que single britannique trois ans après son apparition sur le LP, et est allée jusqu’au n ° 11.

