Ridle Baku du VfL Wolfsburg dit qu’il n’y a eu aucun intérêt “concret” du Bayern Munich

Dans une récente interview avec kicker, Ridle Baku du VfL Wolfsburg a admis qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un intérêt concret du Bayern Munich l’été dernier. À l’époque, il avait fait le passage de Mayence à Wolfsbourg pour 10 millions d’euros après avoir disputé un total de 54 apparitions pour l’équipe senior de Mayence. Il s’était frayé un chemin dans les équipes de jeunes de Mayence avant de faire sa percée dans la première équipe en 2018.

Dans l’interview de kicker, Bakou a fait référence au fait que les rumeurs le liant au Bayern n’ont vraiment commencé à faire surface qu’après avoir signé pour Wolfsburg. Il a ajouté qu’il n’y avait rien de « concret » de la part des champions en titre de Bundesliga. «Cela n’est apparu dans les médias qu’après avoir déjà signé avec Wolfsburg. Il n’y a jamais rien eu de concret”, a expliqué le joueur de 23 ans. Bien sûr, la fenêtre de transfert (été) de l’année dernière s’est prolongée jusqu’à l’automne en raison de la pandémie de coronavirus, et il y avait beaucoup de pièces mobiles pour le Bayern, en particulier après avoir finalement signé Leroy Sane de Manchester City.

Bakou a été impressionnant pour Mayence, Wolfsburg et l’équipe allemande des moins de 21 ans. Hansi Flick a déjà mentionné qu’il prévoyait de donner une chance à Bakou dans l’équipe senior de Die Mannschaft pour leurs prochaines qualifications pour la Coupe du monde. Voulant faire revenir Joshua Kimmich au milieu de terrain aux côtés de Leon Goretzka au cœur du milieu de terrain allemand, il y a une place libre à l’arrière droit, dont Joachim Low et l’Allemagne manquaient à l’Euro cet été. Les performances de Bakou au cours des dernières saisons pour le club et le pays ne sont pas passées inaperçues et il y a une raison pour laquelle Flick tient à l’intégrer dans la configuration allemande.

Photo par Anze Malovrh/kolektiffimages/DeFodi Images via .

Bien qu’il n’y ait peut-être rien eu de “concret” du Bayern l’été dernier en ce qui concerne la signature de Bakou, il pense qu’il serait prêt à 100% à jouer pour un club de haut niveau comme le Bayern si l’occasion se présentait. « J’ai définitivement la confiance nécessaire pour franchir un pas plus important à un moment donné. Mais je n’ai pas à quitter Wolfsburg maintenant, je suis totalement satisfait », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur ses projets futurs. Il a également ajouté qu’il n’avait pas l’impression d’avoir déménagé à Wolfsburg trop tôt.

Même après une impressionnante campagne d’Euros pour les moins de 21 ans d’Allemagne – et l’intérêt d’autres clubs – Bakou est pleinement engagé à Wolfsburg pour le moment. «Je n’ai aucune idée si les clubs s’étaient renseignés auprès de mon agent. Mais pour moi, ce n’est de toute façon pas une option », a-t-il répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur les intérêts d’ailleurs sur le marché des transferts.