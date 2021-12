Ridley Scott a une réponse fulgurante aux plaintes de la famille Gucci

Le réalisateur de House of Gucci, Ridley Scott, a qualifié la réponse de la famille Gucci au film d' »insultante alarmante » et a estimé qu’ils devraient être « tellement chanceux » d’avoir Al Pacino dans le rôle d’Aldo Gucci. Même avant la sortie du film mettant en vedette Lady Gaga, la famille Gucci a clairement indiqué qu’elle ne soutenait pas le film, la petite-fille d’Adlo, Patrizia Gucci, qualifiant le casting de Pacino de « honteux ». Les héritiers d’Aldo ont publié une autre déclaration au cours du week-end, accusant House of Gucci de présenter la famille comme « des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure ».

Lors d’une nouvelle interview avec Total Film, Scott a déclaré qu’il tentait d’être aussi « respectueux que possible en étant aussi factuel que possible » dans le film. Cependant, il a trouvé les plaintes de la famille au sujet du casting de Pacino insultantes, d’autant plus que Pacino est l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma. « Les gens qui nous écrivaient de la famille au début étaient d’une insulte alarmante, disant qu’Al Pacino ne représentait physiquement Aldo Gucci sous aucune forme », a expliqué le cinéaste Gladiator. « Et pourtant, franchement, comment pourraient-ils être mieux représentés que par Al Pacino ? Excusez-moi ! Vous avez probablement les meilleurs acteurs du monde, vous devriez être tellement chanceux. »

Scott a également été interrogé sur le ton comique du film, en particulier sur la façon dont Jared Leto a joué le fils d’Aldo, Paolo Gucci. Le réalisateur a convenu que le produit final est comique, en particulier dans les deux premiers actes, et a insisté sur le fait que la performance de Leto en tant que Paolo était authentique. « Jared Leto, il n’y a pas beaucoup d’informations sur [his character] Paolo, mais il y a des photos de Paolo et c’est exactement à quoi ressemble Paolo », a déclaré Scott. « Nous avons trouvé les photos et Jared a fait ce qu’il a fait et s’est habillé comme Paolo s’habillait. Il n’y a pas beaucoup de Paolo qui parle devant la caméra. Et donc cela devait être, dans une certaine mesure, imaginé, mais clairement, Paolo était un homme très coloré et flamboyant. ? Nous avons fait attention à ne pas être trop manifestes si nous pouvons l’éviter. »

House of Gucci suit la chute de la famille Gucci, centrée sur la relation entre Patrizia Reggiani (Lady Gaga) et Maurizio Gucci (Adam Driver). Après le divorce de Maurizio et Patrizia, elle a arrangé son assassinat en 1995 et le vrai Patrizia purge une peine de 26 ans de prison. Après que des photos de paparazzi du tournage ont fait surface, Patrizia Gucci a déclaré à l’Associated Press qu’elle pensait que Pacino était tout le contraire de son « très beau » grand-père. « Honteux, car il ne lui ressemble pas du tout », a déclaré Patrizia Gucci.

Au cours du week-end, la famille Gucci a publié une autre déclaration, accusant les producteurs de House of Gucci de ne jamais consulter les héritiers d’Aldo pendant la production. Le film a « un ton et une attitude envers les protagonistes des événements bien connus qui ne leur ont jamais appartenu », indique le communiqué. « C’est extrêmement douloureux d’un point de vue humain et une insulte à l’héritage sur lequel la marque est construite aujourd’hui. »