Ridley Scott blâme les Millennials et leurs « putains de téléphones portables » pour le dernier Duel Flop

Le dernier duel de Ridley Scott est, selon les critiques et les cinéphiles, un très bon film. Le film a 85% de critiques sur Rotten Tomatoes, et le score d’audience n’est pas loin derrière. Le film a fait un carton au box-office, cependant, et Scott dit que tout est à cause des smartphones (via The Hollywood Reporter).

Il ne se peut pas qu’il s’agisse d’un film d’époque ultra-sérieux qui sort pendant une période très grave aux États-Unis et ailleurs. Cela ne peut certainement pas être le fait que les cinémas se remettent encore de la pandémie de COVID-19 en cours, jusqu’aux films Marvel Studios inclus. Ce n’est certainement pas parce que Matt Damon a une coupe de cheveux vraiment bizarre dans le film.

« Je pense que cela se résume à – à ce que nous avons aujourd’hui [are] le public qui a été élevé sur ces putains de téléphones portables », a déclaré Scott à Marc Maron dans le dernier épisode du podcast WTF du comédien, qui a fait ses débuts plus tôt dans la journée. « Le millénaire, [who] Je ne veux jamais apprendre quoi que ce soit à moins que vous ne le disiez au téléphone. »

« C’est un grand coup, mais je pense que nous y faisons face en ce moment avec Facebook », a poursuivi le réalisateur. « C’est une mauvaise direction qui s’est produite lorsqu’on a donné le mauvais type de confiance à cette dernière génération, je pense. »

Le dernier duel, qui met en vedette Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck est sorti en salles le mois dernier avec un bruit sourd, entraînant une baisse de 27 millions de dollars sur un budget estimé à 100 millions de dollars. Ce n’est pas la première fois que le réalisateur de 83 ans s’en prend à Kids These Days. En 2017, Scott a déclaré qu’il préférait « continuer à faire des films intelligents » que de faire des films de super-héros, ne s’arrêtant que le temps d’appeler son film de science-fiction bien-aimé Blade Runner une « bande dessinée » et de dire que « le cinéma est principalement joli mauvais. » La filmographie du réalisateur comprend des films bien-aimés comme Gladiator, The Martian et Alien, ainsi que Alien Covenant, un film où

En effet, les énormes blockbusters ont un grand attrait dans les théâtres, mais la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’exacerber cela. C’est une chose d’aller au théâtre pour une quantité connue comme un film de Marvel Studios ou une suite de Ghostbusters, mais une pièce d’époque sera le genre de chose que les gens sont tentés d’attendre – ce sera en streaming avant trop longtemps , et il n’y a tout simplement aucun FOMO associé à un film autonome comme celui-ci.

Le prochain film du réalisateur, House of Gucci, qui présente également Adam Driver dans un rôle principal aux côtés de Lady Gaga et Jared Leto, sort en salles à peine un mois après The Last Duel, pas le 24 novembre.