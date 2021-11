Ridley Scott confirme les séries télévisées Alien et Blade Runner

Ridley Scott est actuellement plongé dans la promotion de son plus récent film, House of Gucci, qui sera présenté en avant-première dans les salles de notre pays au cours des prochains jours. Cela n’empêche pas les journalistes de poursuivre leur travail en se posant des questions sur les classiques du réalisateur et les potentiels projets qui pourraient en découler. C’est ainsi que le cinéaste a confirmé que les séries Blade Runner et Alien sont une réalité qui se prépare férocement, et même les pilotes des deux ont déjà été écrits.

Selon le réalisateur, la diffusion initiale est de faire des séries d’une durée maximale de 10 épisodes, qui approfondiront les histoires déjà connues. Scott a déclaré que les scripts de pile pour les deux séries ont déjà été écrits, mis en place avec un plan qui se poursuivra avec l’extension d’une série limitée, ou comme on l’appelle communément, une mini-série.

« Nous avons déjà écrit l’épisode pilote de Blade Runner et sa bible », a déclaré Scott. « Nous allons donc présenter Blade Runner comme une émission télévisée, les 10 premières heures »

On ne sait pas encore si cette série sera un redémarrage de l’histoire originale dans laquelle Harrison Ford a joué, ou si au contraire ce sera une sorte de suite qui obéit au récit présenté par Blade Runner 2049, qui a été réalisé avec succès par Denis Villeneuve.

Quant à la série Alien, le cinéaste a confirmé qu’elle recevra un traitement similaire. Le pilote a déjà été conçu et le plan ultérieur consiste en une série d’environ huit à dix heures. Cette série avait déjà été confirmée depuis l’année dernière et il était clair que ce serait un projet qui sera diffusé via FX.

John Landgraf, le patron de FX, a décrit la série comme la première histoire d’horreur xénoforme se déroulant directement sur Terre, plutôt que dans les profondeurs silencieuses de l’espace, comme nous en avons été habitués tout au long de la saga.

« En combinant l’horreur intemporelle du premier Alien, avec l’action non-stop du deuxième opus, nous réaliserons un voyage passionnant qui obligera les téléspectateurs à s’accrocher aux fauteuils de leur maison », a déclaré Landgraf à propos d’une série à commander par Noah Hawley.

Pour sa part, Ridley Scott a un projet de film appelé Kitbag à sa porte, qui est un biopic très attendu sur Napoléon Bonaparte, avec Joaquin Phoenix comme protagoniste. Plus tard, le réalisateur devrait enfin mettre la main sur la suite tant attendue de Gladiator. Bien que Scott ait précédemment avoué qu’il était plus que prêt à commencer à le filmer. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Source : CinéPremière