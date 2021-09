Ridley Scott dit que Gladiator 2 se produit, pour une raison quelconque

Ridley Scott sait faire un film, mais apparemment, il n’a jamais appris à arrêter de faire des films. Le réalisateur emblématique vient de sortir une pièce d’époque, travaille sur une autre et se prépare déjà à revenir à une troisième – Gladiator 2 sera bientôt “prêt à partir”, a déclaré le cinéaste à Empire.

Avec la fin de Gladiator, vous vous demandez peut-être ce que Scott a à dire d’autre sur la Rome antique. Si vous l’êtes, vous serez heureux d’apprendre qu’il prétend qu’un script pour une suite est en préparation. L’épopée du 14ème siècle The Last Duel sortira en salles plus tard ce mois-ci, et Scott travaille actuellement sur Kitbag, qui place la star de Gladiator et Joker Joaquin Phoenix dans la peau du dictateur militaire français Napoléon Bonaparte. Bien sûr, cela ne l’empêche pas de penser à ce qui va suivre.

« J’ai déjà [the next] Gladiator écrit maintenant », a déclaré Scott à Empire. « Donc, quand j’aurai terminé Napoléon, Gladiator sera prêt à partir. » On ne sait pas encore de quoi parlera le film ou qui y jouera – nous allons suppose que Russell Crowe ne sera probablement pas dans le film, étant donné que son personnage était mort à la toute fin du premier Gladiator.

Cela dit, Gladiator 2 est une issue – Kitbag devrait commencer le tournage au début de 2022. Le film d’Apple Studios mettra en vedette Jodie Comer dans le rôle de Joséphine aux côtés de Napoléon de Joaquin Phoenix, avec David Scarpa à l’écriture.