Ridley Scott dit qu’il a quitté Dune parce qu’il ne voulait pas tourner à Mexico

Avant House of Gucci, Ridley Scott a passé du temps avec House Atreides.

À 84 ans, Scott a eu une année bien remplie, sortant une paire de drames pour adultes, The Last Duel et House of Gucci, à quelques mois d’intervalle. Mais bien avant qu’une pandémie mondiale ne pousse ces deux films dans la même année civile, Scott a réalisé deux des films de science-fiction les plus influents de tous les temps : Alien (1979) et Blade Runner (1982).

Mais, comme Scott l’a réaffirmé dans une récente interview avec le podcast Inside Total Film, il a failli mettre son empreinte sur un autre univers emblématique de la science-fiction. Avant la fameuse bombe de David Lynch et le récent succès au box-office de Denis Villeneuve, Ridley Scott a passé sept mois en pré-production sur sa propre adaptation de Dune de Frank Herbert.

Sur Inside Total Film, Scott a rejeté l’idée que le livre d’Herbert était en quelque sorte infilmable.

«Ça a toujours été filmable. J’avais un scénariste qui s’appelait Rudy Wurlitzer… Il avait écrit deux films : Two-Lane Blacktop avec James Taylor, et Pat Garrett et Billy the Kid, avec Bob Dylan et Kris Kristofferson », a déclaré Scott. «Nous avons très bien interprété Dune, car au début, je travaillais très, très étroitement avec l’écrivain. J’ai toujours glissé le regard du film sur ce qu’il ou elle écrivait.

Cependant, Scott a déclaré qu’il avait été rebuté par l’insistance du producteur Dino De Laurentiis pour que le film soit tourné au Mexique.

« Nous avons dit: ‘Nous avons fait un script, et le script est plutôt bon.’ Puis Dino a dit : « C’est cher, nous allons devoir le faire au Mexique. J’ai dit quoi!’ Il a dit : « Mexique ». J’ai dit : ‘Vraiment ?’ Alors il m’a envoyé à Mexico. Et avec le plus grand respect pour Mexico, à l’époque [it was] assez pongieux. Je ne l’aimais pas. Je suis allé au studio à Mexico où les sols étaient des sols en terre dans le studio. J’ai dit : ‘Non, Dino, je ne veux pas en faire une épreuve.’ »

Scott a déjà été cité à ce sujet dans le livre de Paul M. Sammon Future Noir : The Making of Blade Runner. Là, Scott a raconté une histoire similaire sur le travail qui est entré dans le script, mais a donné une raison plus personnelle pour sa décision d’abandonner Dune.

« J’avais travaillé sur Dune pendant plus de six mois. Avant cela, j’avais amené à Londres un écrivain que je considérais plutôt bien, Rudy Wurlitzer, pour travailler avec moi. Au cours d’une période de sept mois, il avait proposé un premier projet de scénario qui, à mon avis, était une distillation décente du livre de Frank Herbert », a déclaré Scott. « Mais j’ai aussi réalisé que Dune allait demander plus de travail. Beaucoup plus de travail. Et je n’avais tout simplement pas le cœur d’attaquer ce travail.

Scott a déclaré que la mort de son frère aîné, Frank, en 1980, l’avait mis mal à l’aise de consacrer le temps qu’il faudrait pour qu’un grand film comme Dune franchisse la ligne d’arrivée.

« Franchement, ça m’a fait flipper. Je sentais que je ne pouvais pas rester assis pendant encore deux ans et demi sur Dune, c’est le temps que je pensais que cela allait prendre, préparer et attendre cette chose. J’avais besoin d’une activité immédiate, besoin de me distraire de la mort de mon frère. Alors je suis allé dire à Dino que je devais quitter Dune et que le script était le sien. »

Quelle que soit la raison du départ de Scott, David Lynch a pris les rênes, Scott a créé Blade Runner, et le reste appartient à l’histoire de la science-fiction.