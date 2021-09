Ridley Scott révèle que Gladiator 2 est « écrit maintenant » et sera bientôt « prêt à partir »

Ridley Scott réalise des films à un rythme qui rendrait la charge de travail de Nic Cage paresseuse en comparaison, mais il est toujours surprenant d’entendre que la rumeur perpétuelle Gladiateur la suite est “écrite maintenant” et sera “prête à l’emploi” une fois que le bourreau de travail aura terminé son Napoléon biopic Musette.

En parlant à Empire Magazine de son prochain mash-up médiéval du 14ème siècle Le dernier duel, le réalisateur de 83 ans, qui a également la vedette Adam Driver et Lady Gaga Maison Gucci dans la boîte, a révélé qu’il était déjà « Gladiateur écrit maintenant” et que “quand j’aurai fini Napoléon, Gladiateur sera prêt à partir.

Gladiateur a remporté cinq Oscars en 2001, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Il a également rapporté plus de 465 millions de dollars au box-office mondial, de sorte que le sujet d’une suite gronde depuis des années. Le producteur Walter F. Parkes a confirmé en 2019 que le film se déroulerait 25 à 30 ans après l’original avec des rapports affirmant au moment de l’annonce en 2018 que le plan initial était de continuer l’histoire à travers Lucius, le fils de Lucilla et le neveu de Commode de Joaquin Phoenix. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation définitive si l’équipe créative s’en tiendra à cette prémisse ou non.

