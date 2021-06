Rien dans la vie n’est garanti… mais la tendance des véhicules électriques est assez proche

Rien dans la vie n’est garanti.

Source : Shutterstock

Je sais, je sais… sauf la mort et les impôts.

Mon compatriote de Pennsylvanie, Benjamin Franklin, avait raison à ce sujet. Mais ces sujets ne sont pas amusants à aborder.

Le dictionnaire définit une garantie comme une « promesse ou assurance ». Et vous le savez aussi bien que moi… il n’y a aucune garantie quand il s’agit d’investir.

Mais voici la clé que tant de gens négligent dans les fluctuations quotidiennes des prix…

Il y a certaines tendances qui sont aussi proches d’une certitude que l’on pourrait pratiquement en parler comme des garanties.

Ce sont les tendances dans lesquelles vous souhaitez investir.

J’ai partagé mes dernières recherches dans le nouveau numéro d’Opportunités d’investissement qui vient de paraître. Et comme cela se rapproche le plus possible d’une garantie, je souhaite également en partager un peu avec vous…

Les véhicules électriques (VE) sont une tendance presque certaine qui retient beaucoup l’attention en ce moment.

La croissance des VE est-elle garantie ? Je suppose pas littéralement. Mais je ne peux même pas commencer à imaginer un monde qui n’aura pas beaucoup plus de véhicules électriques dans les cinq à dix prochaines années et au-delà.

Les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement et ils sont sur le point de devenir moins chers que les véhicules à essence et diesel. Nous pouvons voir le point de basculement.

Ainsi, indépendamment des récessions, des marchés baissiers, des changements de leadership politique, des pandémies ou de toute autre courbe inattendue, je suis aussi certain que possible qu’il y aura plus de véhicules électriques sur la route à l’avenir.

En 2020, 4,4 % de tous les véhicules neufs vendus dans le monde étaient électriques. Selon Statista, 80% des nouveaux véhicules seront électriques d’ici 2050. Je me rends compte que cela semble loin, mais ces années intermédiaires sont notre opportunité. Le passage de 4,4 % des ventes mondiales à 80 % déplacera des milliards de dollars des véhicules ICE vers les véhicules électriques.

De plus, de nombreux grands constructeurs automobiles ont des plans de véhicules électriques agressifs – qui deviennent de plus en plus agressifs – de sorte que les ventes pourraient atteindre 80 % bien avant 2050.

Si vous voulez voir par vous-même, prenez un moment pour consulter une liste récemment publiée par Car and Driver des véhicules électriques qui devraient arriver sur le marché au cours des cinq prochaines années. Vous pouvez le trouver ici. J’en compte 45 de toutes formes et tailles.

Car and Driver a également publié une liste de modèles de véhicules électriques actuellement en vente aux États-Unis. Il y en a 19. La technologie est suffisamment avancée pour que je m’attende à ce que la plupart de ces 45 véhicules électriques en développement soient mis en production. Il y a donc de fortes chances qu’il y ait au moins deux fois plus de modèles de véhicules électriques disponibles au cours des cinq prochaines années.

De nombreux analystes pensent que les constructeurs automobiles traditionnels ne seront pas en mesure d’éviter des perturbations majeures alors que les véhicules électriques deviennent la norme. Tous les fabricants qui prospèrent aujourd’hui ne prospéreront pas au cours de la prochaine décennie, mais ne comptez pas encore tous les grands garçons. Certains noms familiers augmenteront leur part de marché et leurs ventes et se hisseront près du sommet.

Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) est l’un des plus engagés envers les véhicules électriques, à la fois par sa flotte de véhicules et sa technologie de batterie. La société prévoit de construire six usines de batteries en Europe, la première étant achevée d’ici 2023 et la dernière d’ici la fin de la décennie. Et il prévoit de produire un million de véhicules électriques par an… d’ici 2023.

Vous voyez ce que je veux dire par agressif ?

D’ici 2030, le plus grand constructeur automobile au monde (en termes de chiffre d’affaires) estime que la moitié de ses ventes en Amérique du Nord proviendra des véhicules électriques.

General Motors (NYSE :DG) espère introduire jusqu’à 30 véhicules électriques d’ici 2025 et investit 27 milliards de dollars dans la nouvelle gamme de voitures. D’ici la même année, l’entreprise prévoit de vendre un million de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Chine. Pour la perspective, ce serait près de 3 fois plus que le total Tesla (NASDAQ :TSLA) livraisons en 2019.

Gué (NYSE :F) a récemment présenté le multisegment tout électrique Mustang Mach-E et une version tout électrique de sa populaire camionnette F150. L’entreprise prévoit également de déployer une version électrique de sa populaire fourgonnette de transport en commun. D’ici 2030, Ford s’attend à ce que 40 % des ventes proviennent de véhicules électriques, et pour y arriver, il prévoit de dépenser jusqu’à 20 milliards de dollars.

Avec des milliards de dollars à gagner, les nouveaux acteurs tentent également de perturber cette industrie. Au moins 13 sont devenues publiques l’année dernière via le boom de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale). Toutes les entreprises ne réussiront pas, mais quelques-unes le feront… et elles pourraient être parmi les plus grands gagnants de la tendance EV pendant les années 2020 Roaring. Je fais maintenant mes recherches approfondies et approfondies sur le terrain.

En dehors des États-Unis et de l’Europe, la Chine domine les véhicules électriques. C’est déjà le plus grand marché de véhicules électriques au monde, avec près de la moitié de toutes les ventes provenant de ce pays. Je m’attends à ce qu’il reste un marché massif grâce au soutien du gouvernement chinois, une industrie largement ouverte sans aucun acteur dominant et une population plus ouverte aux véhicules électriques.

Le plus grand constructeur automobile chinois de véhicules électriques est Société BYD (OTCMKTS :BYDDF) – actuellement évalué à 77 milliards de dollars. C’est autant un héritage en Chine que n’importe quel constructeur automobile là-bas, depuis 2003. Croyez-le ou non, Warren Buffett a investi près d’un quart de milliard de dollars dans l’entreprise en 2008.

Vous avez probablement entendu tout le buzz sur NIO inc. (NYSE :NIO). C’est l’entreprise chinoise de véhicules électriques la plus connue des investisseurs américains. La société a vendu 43 728 véhicules électriques en 2020, mais avec la pénurie actuelle de semi-conducteurs, la production sera probablement interrompue au moins au début de cette année.

Cependant, cette semaine, NIO a déclaré que ses ventes de véhicules électriques en mai avaient presque doublé par rapport à l’année dernière, en hausse de 95,3 %. Au total, il a vendu 6 711 véhicules. Il pourrait donc encore livrer bien au-dessus de 70 000 véhicules électriques pour l’année, voire beaucoup plus.

Deux nouveaux acteurs du VE en Chine qui négocient sur les principales bourses américaines sont Li Auto (NASDAQ :LI) et Xpeng (NYSE :XPEV).

Au cours de la dernière décennie, la technologie des véhicules électriques a progressé à pas de géant, et des entreprises comme celles dont nous venons de parler sont toutes présentes. Les nouvelles batteries, en particulier les batteries à semi-conducteurs, sont plus légères, durent plus longtemps, se chargent plus rapidement et sont plus sûres que le lithium-ion. piles actuellement utilisées.

Les véhicules électriques ont également les gouvernements de leur côté. En raison de préoccupations environnementales, les gouvernements chinois et européens s’apprêtent à éliminer progressivement les moteurs à combustion interne et à introduire progressivement les véhicules électriques.

Additionnez le tout et nous parlons d’un boom épique à venir dans les ventes de véhicules électriques.

Une technologie de batterie révolutionnaire alimentera les véhicules électriques du futur. Cette tendance à l’hypercroissance est bien amorcée, mais elle est encore tôt. Cela signifie que le moment est venu pour les investisseurs intelligents de se positionner pour les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.