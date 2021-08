Rien d’autre qu’un bon moment sur le Sunset Strip

Sur le Sunset Strip, tout était serré : les jeans, les tee-shirts déchirés, les crochets et les remplissages de tambour. Et du club emblématique où tout s’est passé, le Whisky A Go Go, chaque nuit était remplie de fans voraces cherchant à se régaler de qui pourrait être le prochain grand bandeau pour les cheveux.

Le hair metal était une scène, née du bouche à oreille et générant une vraie chaleur dans les rues de Los Angeles. C’était une chaleur qui pouvait être ressentie dans le monde entier – une chaleur sur laquelle les jeunes rebelles pouvaient réchauffer leurs mains froides. Les jeunes hommes et femmes ont entendu l’appel de la sirène et savaient que quelqu’un là-bas, loin dans les rues de Los Angeles, connaissait exactement le médicament dont ils avaient besoin. Et quel était ce médicament ? Faire la fête. La fête comme si les murs de la société s’effondraient autour de vous ; et avec chaque pilier grondant qui roulait à vos pieds, vous pouviez pousser un cri de rebelle, lancer les cornes du diable en l’air, et… Bang. Ton. Diriger.

Bienvenue dans la jungle

En 1975, Randy Rhoads, sans doute l’un des plus grands guitaristes de heavy metal de tous les temps, a posé les fondations d’un mur que son contemporain, Eddie Van Halen, devrait franchir chaque nuit. Le groupe que Rhoads réclamait était Quiet Riot et ils ont eu le meilleur concert à Los Angeles, en première partie de David Lee Roth et Van Halen. Les deux groupes devaient beaucoup à une poignée de prédécesseurs glamour, y compris Poupées new-yorkaises, Alice Cooper, et EMBRASSER, et étaient des musiciens accomplis et motivés qui se souciaient plus de la musique que de la célébrité. Eh bien, au moins les groupes l’ont fait. Leurs chanteurs principaux ont peut-être eu des points de vue différents.

Van Halen a connu le succès très tôt, mais Quiet Riot a pataugé pendant près de huit ans, décrochant plus tard un contrat d’enregistrement qui ne sortirait leur musique qu’au Japon jusqu’à ce que, finalement, leur album de carrière, Metal Health, arrive en 1983. C’était le premier heavy album de métal qui est devenu n ° 1 sur les charts Billboard et cela allait changer à jamais le Sunset Strip, la musique, l’industrie de la laque et la production de spandex.

A la recherche de sang

Entre 1983 et 1986, le « heavy metal » – comme on l’appelait avant que la distinction ne soit faite entre les groupes qui jouaient devant de jeunes foules masculines en colère et ceux qui s’occupaient des jeunes femmes présentes – régnait sur le monde. Rien qu’en 1983, Motley Crue ont sorti leur deuxième album, Shout At The Devil; Kix a sorti son deuxième album, Cool Kids; Lita Ford a prouvé que les femmes pouvaient se battre lorsqu’elle a sorti Out For Blood; et même KISS a abandonné son numéro de figurines d’action des années 70, perdu le maquillage et a déchaîné Lick It Up sur une scène musicale avide de métal.

C’était un match gratuit à Los Angeles dans des lieux tels que The Whisky, The Trip et The Starwood. Pendant un certain temps, il a semblé que n’importe qui armé d’un sèche-cheveux et d’un approvisionnement apparemment illimité de laque pouvait se frayer un chemin sur la couverture de Rolling Stone du jour au lendemain. Comme pour la plupart des scènes, la montée en puissance des bandeaux pour les cheveux était organique. Plus il y avait de groupes, plus de salles s’ouvraient et plus de contrats étaient signés.

Les vices ont commencé simples au début; cependant, c’était dans les années 80 et les stimulants étaient rarement rares. Avant trop longtemps, les choses sont devenues frénétiques. Des histoires ont fait surface d’explosions de chambres d’hôtel, de voitures de sport détruites et, malheureusement, d’overdoses. Mais à travers tout cela, la musique est restée la clé du succès du mouvement. Avec des groupes tels que Ratt, Great White et Autograph se hissant au sommet de la scène, et des piliers comme Quiet Riot, Dokken et Mötley Crüe se retrouvant en forte rotation sur MTV, il ne semblait pas y avoir de fin en vue.

Il est si facile

Il n’y a pas de meilleur témoignage de la puissance du hair metal que celui-ci : un groupe chrétien pourrait amener les enfants à headbanger sur des chansons sur le Christ alors que, la veille au soir, ils chantaient en même temps que “Shout At The Devil” de Crüe. Avec leurs tenues en latex à rayures emblématiques, Stryper en avait assez de l’obscurité dans la musique qu’ils aimaient et (avec Dieu de leur côté) a frappé la scène en courant et n’a pas regardé en arrière. Sur MTV, la scène hair metal a été baptisée avec son propre show, Headbanger’s Ball. Ce fut un succès monstrueux avec les cotes d’écoute et a donné à tout un pays de jeunes privés de leurs droits un lieu et un temps pour se rassembler autour de la télévision. Et c’est là, dans les nombreuses maisons à travers l’Amérique, que les bandeaux pour cheveux étaient également célébrés et déchirés.

Headbanger’s Ball a donné à la scène son premier foyer légitime et l’a aidée à toucher un public plus large qu’elle n’en avait jamais bénéficié auparavant, catapultant des serre-têtes des bars de plongée aux stades du monde entier. Mais cela a aussi mis la musique au microscope. Les groupes moins talentueux seraient sélectionnés par une base de fans plus active et bien informée. Les actes apparaissaient dans les charts puis disparaissaient du jour au lendemain lorsqu’il devenait clair qu’ils n’étaient rien de plus qu’une création de studio, assemblée par des labels pour une saisie rapide de l’argent.

Mais encore, des groupes bien voyagés ont fleuri. Mötley Crüe a sorti Dr Feelgood, sans doute le plus grand album de hair metal de tous les temps. Bon Jovi nous a donné Glissant lorsqu’il est mouillé et est devenu plus grand que Michael Jackson pendant un certain temps. Et un petit groupe nommé Guns N’ Roses est entré en scène avec Appetit pour la destruction.

Pleure fort

Les groupes notables qui ont été regroupés dans le genre des bandes de cheveux mais ne se sont jamais vraiment sentis à l’aise avec le classement sont Déf Leppard, Guns N’ Roses, Bon Jovi et, plus tard, Winger. Venant de différentes régions du pays (et, dans le cas de Leppard, du monde), ces groupes ont peut-être touché aux excès de la scène de LA lors de leur passage, mais, plus tard, ils ont fait de leur mieux pour garder les similitudes à distance. .

Alors que deux des membres de Guns N’ Roses venaient des groupes LA Guns et Hollywood Roses basés à Los Angeles, et ils ont fait leurs armes sur les mêmes scènes que Poison et Faster Pussycat, il y avait toujours quelque chose de plus lourd dans ce que GNR faisait, à la fois musicalement et lyriquement.

Presque en réaction à la nouvelle direction que GNR parlait de la scène, d’autres groupes se sont efforcés d’explorer du matériel au-delà de « tirer la goupille de leur grenade d’amour ». Et ainsi, la ballade hair metal power est née. Au sommet de cette tradition hair metal se trouve Poison’s ‘Chaque rose a son épine’, un strummer acoustique qui est devenu le plus grand succès du groupe. Après le succès de Poison, chaque groupe a recherché son côté sensible pour avoir sa propre ballade puissante qui pourrait se retrouver dans la radio grand public. Bientôt, ballade après ballade est apparue sur des tracklists autrefois audacieuses, hédonistes et festives. En bref, le genre ne dictait plus au public mais le servait. Et avec tout mouvement musical qui connaît ce renversement de rôle, c’était le début de la fin.

Regarde ce que le chat traînait

Au cours des décennies qui ont suivi, le Sunset Strip a nettoyé, trouvé un emploi et ne porte de l’eye-liner que le week-end. Les lieux sont toujours là, accueillant des concerts de retrouvailles, de nouveaux groupes de hard rock et ceux qui cherchent à se remémorer au-dessus de l’eau pétillante leurs week-ends perdus sur le Strip. Pendant ce temps, les bandeaux qui ont défini la scène jouent toujours dans des stades bondés lors de tournées mondiales lucratives. Le public (comme le groupe) est juste un peu plus âgé et (peut-être) plus sage.

Alors que les modes sont allées et venues, les lèches de guitare déchiquetées du hair metal, les solos de batterie triomphants et les frontmen (et les femmes) fanfarons sont intemporels.

Def Leppard – Tome 2 peut être acheté ici.