Rien de Carl Pei lance son premier produit, les écouteurs Ear (1) à prix agressif avec un design transparent unique en son genre

La nouvelle marque de technologie grand public de Carl Pei, Nothing, a officiellement lancé son premier produit, les écouteurs véritablement sans fil Ear (1). Comme prévu, le produit est lancé en Inde en même temps (comme les marchés mondiaux) réitérant l’engagement de Nothing sur ce marché. Les Ear (1) seront également mis en vente en Inde en même temps, c’est-à-dire que vous pourrez les acheter à partir du 17 août. Au prix de Rs 5 999, l’Inde sera l’un des marchés les plus abordables pour obtenir l’oreille. (1) écouteurs. Rien n’a été lié à Flipkart, propriété de Walmart, pour la distribution et le support après-vente.

Rien ne regarde le public des AirPods avec les Ear (1) qui misent beaucoup sur la forme et la fonction – et sur des prix agressifs – pour faire une vente. Leur principal argument de vente sera leur schéma de conception « transparent ». Pei l’appelle « une bouffée d’air frais dans un marché encombré et indifférent », puis met en évidence les plans de Nothing’s plus gros et plus ambitieux qui consistent à construire un « monde numérique connecté » à travers une myriade d’appareils. Ces plans restent un mystère pour le moment, mais il va sans dire que les Ear (1) donneront le ton pour cet avenir.

Les écouteurs Ear (1) coûteront Rs 5 999 en Inde.

Pour en revenir à cette conception, bien qu’elle soit sûrement unique en son genre, le fait que Nothing suive le “aucun détail n’est trop petit” disant littéralement ici est un autre point fort de son premier produit. Tout, du boîtier aux écouteurs eux-mêmes, en passant par l’emballage de vente au détail, a été méticuleusement conçu. C’est l’œuvre de la maison d’électronique suédoise Teenage Engineering. Leur travail s’étend au-delà de la conception et du réglage également.

En parlant de cela, les écouteurs Ear (1) contiennent un pilote de 11,6 mm et trois microphones sur chaque écouteur. Ces écouteurs prennent en charge la suppression active du bruit à la fois forte et légère et intègrent également un mode de transparence pratique. Compatibles Bluetooth 5.2, ils fonctionnent avec les appareils Android et iOS et sont dotés d’une recharge sans fil Qi. Ils sont censés offrir jusqu’à 5,7 heures de temps d’écoute et jusqu’à 34 heures avec le boîtier avec ANC désactivé (cela tombe à 4 et 24 heures avec ANC activé). L’indice IPX4 complète l’ensemble.

Vous pouvez les acheter à partir du 17 août.

Rien ne lance également une application compagnon pour les écouteurs Ear (1) sur Android et iOS. En plus de personnaliser les gestes et de contrôler les niveaux d’égalisation et l’ANC, l’application prend également en charge la fonctionnalité Find my Earbud.

Regardez cet espace pour un examen complet des écouteurs Nothing Ear (1) dans les jours à venir.

