Rien de Carl Pei lancera son premier produit, les écouteurs Ear 1 TWS en juin

L’Ear ​​1 s’appuiera probablement sur le produit concept – Concept 1 – que Nothing a montré en mars.

Rien de Carl Pei a annoncé mardi le lancement de son premier produit, les écouteurs véritablement sans fil Ear 1 (TWS) en juin. Le produit devrait sortir dans le monde entier et en Inde à peu près au même moment, étant donné la poussée continue de Nothing en Inde qui a vu la marque embaucher récemment l’ancien vice-président de Samsung Manu Sharma en tant que vice-président et directeur général et ancien journaliste technologique Megha Vishwanath en tant que directeur des relations publiques pour ses opérations en Inde.

L’oreille 1 s’appuiera probablement sur le produit concept – Concept 1 – que Nothing a montré en mars au moins en ce qui concerne le positionnement et la concentration. Rien n’indiquait que le produit final – Ear 1 – pouvait être différent de ce qui était montré à l’époque. L’annonce d’aujourd’hui est mince sur la conception du produit ainsi que sur l’ensemble des fonctionnalités, au lieu de cela, elle est fortement chargée de marketing mumbo jumbo comme «l’esthétique dépouillée» qui fait apparemment écho à «l’ambition brute de la marque de changer le marché» qui semble «implorer la différenciation» , encore une fois, en ligne avec son approche marketing Carl Pei-ish – quelque chose auquel les fans de OnePlus seuls vont s’identifier.

Pourtant, vous pouvez faire quelques hypothèses et suppositions sur la base d’une image partagée par Rien accompagnant l’annonce. Les écouteurs Ear 1 TWS peuvent avoir un bouton de style piston et une longue tige un peu comme les AirPods, en contradiction flagrante avec l’esthétique de la pipe à tabac du Concept 1. Rien n’a précédemment confirmé que ses premiers écouteurs TWS auront un design minimaliste sans aucune «marque inutile» en surface, ce qui devrait rester en place dans la version finale qui devrait être lancée en juin.

Rien ne réitère une fois de plus que ces écouteurs feront partie d’un portefeuille plus vaste et plus diversifié de produits matériels qu’il lancera dans les jours à venir. «Le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits», a déclaré la marque dans un communiqué, ajoutant que le marché des écouteurs est «un espace où nous pouvons élever le design et offrir de la valeur dès le premier jour. “

Basé à Londres, Nothing a déjà quelques-unes des entreprises et des personnalités les plus importantes qui le soutiennent. La marque a obtenu un financement de démarrage de 7 millions de dollars de l’inventeur de l’iPod Tony Fadell, du PDG de Reddit Steve Huffman, du cofondateur de Twitch Kevin Lin, de YouTuber Casey Neistat, d’un montant non divulgué du fondateur du CRED Kunal Shah et d’un autre financement de la série A de 15 millions de dollars dirigé par Alphabet VC arm GV (anciennement Google Ventures). Il a également ouvert la plate-forme à sa communauté de passionnés de technologie afin qu’elle puisse “ faire partie de Rien ” et aider à créer ses futurs produits. Inutile de dire qu’il y a beaucoup d’excitation autour de l’oreille 1 pour voir comment Carl Pei canalise ses pensées et son énergie et s’il y aura des similitudes avec OnePlus, en particulier en ce qui concerne les prix.

