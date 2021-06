Rien de Carl Pei pour lancer ses premiers écouteurs sans fil le 27 juillet

La nouvelle startup de Carl Pei, Nothing, a révélé en mai que sa première paire de véritables écouteurs sans fil arriverait en juin. La société a maintenant annoncé que les écouteurs feront leurs débuts mondiaux lors d’un événement le 27 juillet à 9 h 00 HE. La raison exacte derrière le retard, cependant, n’est pas claire.

Bien que nous en sachions très peu sur l’Ear 1 à ce stade, leur prix devrait être nettement inférieur à celui des meilleurs écouteurs sans fil de Samsung, Apple, Sony et d’autres marques établies. Rien n’a déjà confirmé son intention de “créer de la valeur dès le premier jour”. Ce n’est pas surprenant, car l’accent mis sur l’offre d’une grande valeur a été l’une des principales raisons pour lesquelles OnePlus est devenu si populaire parmi les consommateurs du monde entier en peu de temps.

La société de technologie grand public avant-gardiste affirme que l’Ear 1 “combine la beauté brute avec un son riche et précis pour une expérience d’écoute pure”. Les écouteurs ont été conçus en partenariat avec la société suédoise Teenage Engineering et présenteraient une “esthétique épurée”.

Comme l’a confirmé la société plus tôt ce mois-ci, Ear 1 fera également ses débuts en Inde le même jour que son lancement mondial. Une page de destination pour les véritables écouteurs sans fil est déjà en ligne sur Flipkart, l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique de l’Inde. Au début, au moins, les produits Nothing seront disponibles exclusivement via le détaillant appartenant à Walmart dans le pays.

Bien que Nothing se concentre initialement sur les produits audio, il prévoit de créer à terme “un écosystème d’appareils interconnectés”. Carl Pei, qui a cofondé OnePlus avec Pete Lau en décembre 2013, a quitté la société de smartphones en octobre de l’année dernière pour lancer une nouvelle entreprise. Pei a officiellement annoncé Nothing en janvier de cette année en tant que nouvelle « entreprise de technologie grand public ».

La FTC a un nouveau président, et elle a un travail difficile devant elle lorsqu’elle traite des affaires anticoncurrentielles. Les experts disent qu’elle sera impartiale envers toutes les entreprises, y compris Google, mais le géant de la technologie devra désormais surveiller des choses spécifiques.

Sony a racheté Housemarque

Housemarque, développeur de jeux tels que Resogun et Returnal, est désormais un développeur PS5 propriétaire. Comme annoncé sur PlayStation Blog, le studio a été racheté par Sony.