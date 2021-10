Rien de Carl Pei pour surcharger ses futurs produits avec des puces Qualcomm

Nothing, une startup fondée par le co-fondateur de OnePlus Carl Pei, a trouvé une nouvelle sauvegarde pour alimenter ses futurs produits technologiques. La société a annoncé avoir formé une alliance avec Qualcomm et levé 50 millions de dollars auprès d’investisseurs dans le cadre d’une extension de financement de série A.

Le nouveau partenariat permet à Nothing de créer de nouvelles catégories de produits en exploitant la plate-forme Snapdragon de Qualcomm, qui alimente certains des meilleurs téléphones Android. Rien n’a partagé de détails spécifiques sur ses produits à venir, mais Enrico Salvatori de Qualcomm a peut-être fait allusion à ce qui est en préparation. Le vice-président senior de la société et président de Qualcomm Europe a déclaré :

Nous sommes ravis d’aider Nothing à donner vie à son écosystème très attendu de produits technologiques. En combinant la puissance et l’efficacité des plates-formes mobiles Snapdragon avec la connectivité 5G sur de nombreuses catégories différentes d’appareils, nous favorisons le développement de produits innovants destinés à profiter aux consommateurs et à offrir des expériences plus riches et plus immersives.

Rien n’est susceptible de percer sur le marché des smartphones, même si cela reste pour l’instant spéculatif. Le dernier financement sera utilisé pour financer les efforts de recherche et développement pour son futur écosystème de produits. Pei a dit :

Le lancement réussi de notre premier produit, ear (1), a prouvé qu’il y a de la place pour qu’une nouvelle marque challenger émerge et perturbe la mer de similitude d’aujourd’hui. Les utilisateurs méritent de meilleurs produits qui sont plus simples à utiliser, accessibles, mais qui ont l’air incroyables.

. rapporte que les investisseurs de Nothing incluent Tony Fadell, qui a inventé l’iPod d’Apple, ainsi que GV (anciennement Google Ventures), le co-fondateur de Twitch, Kevin Lin, et le PDG de Reddit, Steve Huffman.

La société a également profité de l’occasion pour partager le dernier jalon de ses écouteurs Nothing ear (1). Deux mois après le dévoilement du produit, Nothing a pu expédier plus de 100 000 unités d’écouteurs véritablement sans fil dans le monde entier.

