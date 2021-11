Rien de Carl Pei se préparerait à lancer cinq nouveaux produits

La startup de technologie grand public de Carl Pei, Nothing travaille sur plus de cinq nouveaux produits, selon un rapport d’India Today. L’information a été révélée par Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India.

S’adressant à la publication, Manu Sharma a déclaré :

Pour aller de l’avant, notre mission est de construire pour l’avenir. Nous accélérons très rapidement en termes de construction d’un pipeline de produits, nous avons déjà cinq produits en développement que nous accélérons pour remplir notre mission de lancement de produits emblématiques et nous sommes ravis de cela.

Sharma a également déclaré à la publication que les écouteurs sans fil ear (1) se portaient « extrêmement bien ». L’Inde est actuellement le plus gros contributeur aux ventes d’oreille (1). La société aurait expédié jusqu’à présent 180 000 unités d’oreille (1) dans le monde.

Selon un récent rapport de Counterpoint Research, Nothing fait déjà partie des trois premières marques sur le marché haut de gamme des TWS en Inde. Au premier trimestre de son lancement, Nothing détenait 7 % du segment premium TWS en Inde.

Malheureusement, l’exécutif n’a révélé aucun détail sur les produits à venir. Cependant, il a été rapporté le mois dernier que Nothing prévoyait de lancer son premier smartphone au début de l’année prochaine. La société devrait également travailler sur une nouvelle banque d’alimentation, qui pourrait être lancée avant la fin de l’année.

Carl Pei a fondé Nothing en octobre de l’année dernière, peu de temps après avoir quitté OnePlus. La société a lancé l’oreille (1) en juillet de cette année pour s’attaquer aux meilleurs écouteurs sans fil du marché. Les écouteurs offrent des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit et la prise en charge de la charge sans fil à seulement 99 $.

