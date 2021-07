Rien de “hors de la ligne” dans le crash Hamilton-Verstappen

Daniel Ricciardo dit qu’il n’a rien vu de “hors de propos” dans la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Red Bull a demandé aux stewards de revoir leur décision sur l’incident entre les deux. L’équipe estime que la pénalité de 10 secondes d’Hamilton était insuffisante, car il a été en mesure de la purger et de remporter la course.

Leurs motifs de révision devraient se concentrer sur la question de savoir si Hamilton a fait assez pour éviter tout contact avec Verstappen. Cependant, Ricciardo, qui était le coéquipier de Verstappen chez Red Bull jusqu’en 2018, pense que le duo s’est donné suffisamment de place.

“En regardant Max à bord, il y avait de la place à l’intérieur”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, ils couraient dur, mais je dirais toujours dur mais juste à travers ces phases de virages.

“Évidemment, Max s’attendait à ce que Lewis soit là ou savait qu’il était là et lui a donné un peu de place. Donc tu sais quoi. Je n’ai vraiment rien vu de différent de l’incident lui-même, si vous voyez ce que je veux dire.

Ricciardo pense que les règles de la course et les scénarios dans lesquels les pilotes devraient laisser de la place à leurs rivaux ont été suffisamment clairs.

« En tant que coureurs, nous le savons », a-t-il déclaré. « Et même parfois, cela n’a pas besoin d’être écrit sur papier pour nous, nous le savons grâce à des années de course et à l’expérience que nous avons.

“Surtout parce que dans ces voitures, il y a un point où on ne voit pas, il y a des angles morts [where] la voiture est à un quart du chemin à l’intérieur. Mais nous sommes conscients que la probabilité qu’une voiture soit là est probablement assez élevée, nous allons donc toujours laisser de la place pour une voiture s’il y a une voiture là-bas.

“Évidemment, la conséquence était vraiment le gros sujet de discussion et c’est juste dommage, je suppose, que cela se soit produit dans l’un des virages les plus rapides du calendrier”, a-t-il ajouté. « Heureusement, Max allait plus ou moins bien et il est ici pour courir ce week-end.

« Alors je pense que c’est ça. Mais je pense qu’au fond de nous tous, nous connaissons l’étiquette de la course et quand serrer, quand pas. Je pense que nous sommes assez clairs avec cela.

Verstappen a attiré quelques critiques pour l’agressivité de ses mouvements après son arrivée en Formule 1 il y a six ans. Cependant, Ricciardo dit que son ancien coéquipier a tempéré son approche avec l’expérience.

“Je pense que Max était un peu sous pression au cours de ses deux premières années de F1 avec certains des mouvements et cela et je pense vraiment qu’il a aplani beaucoup de choses. Je pense qu’il a juste mûri en tant que pilote et l’expérience maintenant.

« C’est sûr qu’il va toujours courir fort. Mais je pense que nous avons été coéquipiers pendant trois ans, nous nous sommes réunis deux fois, ce sont donc des chiffres assez bas, je pense que nous allons bien.

