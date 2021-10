Rien de personnel dans la rivalité Hamilton-Verstappen

Au sommaire : Valtteri Bottas ne voit aucune raison de s’inquiéter dans la rivalité entre les prétendants au championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen.

En bref

« Ils sont tous les deux adultes » – Bottas

Hamilton et Verstappen se sont déjà affrontés deux fois en piste cette année. Cependant Bottas dit que malgré ce que l’un ou l’autre pourrait dire dans le feu de l’action, il n’y avait pas de rivalité amère entre eux.

« Si je regarde la Turquie, je les ai vus discuter et j’ai senti que tout était normal », a déclaré le pilote Mercedes à propos de son coéquipier et de Verstappen. « C’est de la compétition et lorsque vous concourez durement sur la piste, vous n’essayez pas de vous faire des amis.

«Mais Lewis et Max, ils sont tous les deux adultes, donc ils savent aussi que c’est le nom du jeu. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. C’est mon point de vue.

« Si vous êtes sur le podium après une course où vous avez été roue contre roue avec quelqu’un, vous avez toujours de l’adrénaline et vous pouvez ressentir de la tension, mais c’est tout à fait normal dans le sport. Donc pour moi, tout est normal.

Système de points de révision des Formules 2 et 3 pour 2022

Les Formules 2 et 3 ont révisé leurs attributions de points pour 2022, réduisant la valeur de leurs courses de sprint. La course principale des deux séries continuera à attribuer des points de la même manière qu’un grand prix de F1 – avec 25 pour le vainqueur et ainsi de suite.

A partir de l’année prochaine, les deux séries attribueront 10 points au vainqueur de la course de sprint. La F1 récompensera les huit meilleurs avec 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points respectivement. La Formule 3, qui compte un plus grand nombre de pilotes, attribuera des points aux 10 premiers : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points respectivement.

Le nombre de points attribués pour la pole position et le meilleur tour sera réduit de moitié. La pole vaudra deux points, le meilleur tour un.

Les deux séries ont déjà annoncé qu’elles réduiraient le nombre de courses par week-end de trois à deux l’année prochaine, supprimant une course de sprint.

Norris espère qu’il pourra inspirer plus de filles dans le sport automobile

Lando Norris dit qu’il espère que sa popularité auprès des fans de sport automobile encouragera davantage de femmes à s’impliquer dans le sport automobile. Le pilote McLaren a été nommé hier le concurrent le plus populaire de F1 chez les femmes.

« Je pense que c’est une bonne chose que je puisse les influencer et avoir un effet sur eux d’une certaine manière – les filles et pas seulement les gars – parce que beaucoup de gens voient la course comme quelque chose qui intéresse plus que tout les gars », a déclaré Norris. « Mais le fait que je puisse faire un bon spectacle et peut-être amener ce public un peu plus en Formule 1, je pense que c’est une chose cool et nous pouvons alors avoir plus de pilotes féminines, si c’est quelque chose que je suis capable de pousser vers.

« Donc, je suppose que c’est une statistique sympa, cela ne change rien, mais si je peux les influencer et que cela attire peut-être plus de femmes pilotes qui viennent en course et en Formule 1, alors c’est une chose cool. »

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Bobby Rahal ramène à la maison sa voiture gagnante de l’Indy 500 de 1986 ! Le Budweiser March 86C Cosworth est le plus récent ajout à la collection IMS Museum Winners. #indy500 #indycar #isitMayyet pic.twitter.com/ydMhJfssHm – Musée IMS 🚀 (@IMSMuseum) 21 octobre 2021

Il y a 15 ans aujourd’hui: BMW a couru «Thanks Michael» et «Danke Michael» sur leurs ailes arrière lors des qualifications pour le Grand Prix du Brésil, la dernière course avant la première retraite de Michael Schumacher.#F1 pic.twitter.com/f3N5mKt0d5 – . (@racefansdotnet) 21 octobre 2021

En voyant tous les fans marcher dans la voie des stands, je n’ai pas l’impression que le public a beaucoup rajeuni cette année. L’effet «Drive To Survive» aux États-Unis semble être un véritable #USGP – Sean Kelly (@virtualstatman) 21 octobre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Insider: Comment et pourquoi Andretti construit un empire de course inégalé (Indy Star)

« Je pense qu’un (conducteur) américain ne sera jamais traité équitablement là-bas à moins que ce ne soit avec quelqu’un comme nous. »

Max Verstappen adore regarder les pilotes et les équipes d’IndyCar mais passera à côté de ses ovales (NBC)

« Verstappen : ‘C’est bien sûr un peu différent de la F1, mais je pense que c’est aussi agréable et le rend très intéressant à regarder. Et de mon côté, je suis bien sûr heureux d’être en Formule 1, car je ne suis pas personnellement un grand fan d’ovales.' »

Stefano Domenicali : « Ce que Mandela a dit est compréhensible mais c’était une autre époque » (The Guardian)

« Domenicali : ‘Aujourd’hui, l’approche consiste à s’assurer qu’à travers la F1, nous pouvons être le grand objectif sur le fait que chaque pays veut vraiment prouver au monde qu’il veut changer. Il n’y aura aucune excuse, aucun filtre.' »

Interview Lawrence Stroll : Aston Martin, des liens et devenir champions du monde de F1 (City AM)

« Promenez-vous: » Nous possédons cette équipe depuis quelques années maintenant. Nous avons quelques années de retard. Cette usine aurait dû être terminée aujourd’hui et l’aurait été sans Covid. Malheureusement, cela nous a fait faire une pause. C’est loin d’être le cas. projet terminé. Je dirais que nous sommes quelque part au milieu.' »

Russell de F1 sur la célébrité, l’adrénaline et Netflix: « Nous sommes nés pour courir, pas pour être devant la caméra » (Indépendant)

« Russell : « Les événements des sponsors en sont une partie importante car en fin de compte, nous ne pouvons pas courir sans sponsors et partenaires. Mais j’ai été élevé pour être pilote de course, pas un orateur. D’une certaine manière, vous êtes né pour être dans une voiture de course, ne pas être devant la caméra, mais vous arrivez à ce niveau où vous êtes presque censé faire les deux.' »

La lutte pour le titre entre Masson et Capietto bousculée après un recomptage (Auto Hebdo – Français)

« Dans la lutte pour le titre français de F4, les pires résultats des pilotes sont écartés. Une demande d’un pilote pour une clarification des règles signifie que ce doit être le pire week-end auquel un pilote a participé dans les trois courses de – mettant Masson et Capietto exactement sur à égalité de points, avant le tour final. »

Gagner la plus grande course du monde sans essence dans le réservoir (Road & Track)

« ‘En tant que pilote de voiture de course, vous n’entendez jamais ou ne savez jamais vraiment que la foule est là’, a déclaré Rossi. ‘Mais parce que le moteur était éteint, j’ai entendu 300 000 personnes éclater de confusion, de bonheur ou d’horreur.’ «

En ce jour dans le sport automobile

Un contact avec Fisichella a laissé Schumacher avec une crevaison qui a mis fin à ses espoirs de titre aujourd’hui en 2006

