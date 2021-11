Rien de personnel dans le combat pour le titre Lewis Hamilton contre Max Verstappen

Valtteri Bottas ne pense pas qu’il y ait « quoi que ce soit de personnel » entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ils se battent juste pour un titre mondial.

Dès la toute première course de cette campagne, Hamilton et Verstappen se sont braqués sur la piste, au classement Pilotes et occasionnellement dans les médias.

Deux énormes accidents, Silverstone et Monza, ont jeté de l’huile sur le feu, les deux pilotes faisant savoir à l’autre qu’ils ne reculeront pas, pas un pouce ne sera accordé.

Comme on l’a vu dans les combats pour le titre passés, des jeux psychologiques sont également joués avec Hamilton remettant en question la capacité de Verstappen à résister à la pression étant donné qu’il s’agit de son premier combat pour le titre.

Le Néerlandais a répondu en disant que son rival pour le titre ne le connaît manifestement pas très bien s’il pense cela.

Leurs chefs d’équipe, Toto Wolff et Christian Horner, échangeant des barbes en arrière-plan ont également ajouté du piquant à la saison.

Cependant, estime Bottas, au moins en ce qui concerne Hamilton et Verstappen, ce n’est pas personnel, ce sont deux pilotes qui courent pour un prix qu’un seul peut gagner.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel », a déclaré Bottas selon GPFans. « C’est mon point de vue.

« Bien sûr, si vous êtes sur le podium après une course où vous avez été roue contre roue avec quelqu’un, vous avez toujours cette adrénaline et cela peut ressembler à de la tension, mais c’est tout à fait normal dans ce sport, donc pour moi tout est normal . «

Bottas, rejoignant Verstappen sur le podium du Grand Prix de Turquie après avoir remporté sa première victoire de la saison, a révélé qu’il avait repéré le pilote Red Bull et Hamilton discutant de leurs courses ce jour-là, la conversation amicale ayant lieu moins d’un mois après leur affrontement au GP d’Italie. .

« Si je regarde la Turquie », a-t-il poursuivi, « je les ai vus discuter et j’ai pensé que tout était normal.

« C’est de la compétition et lorsque vous concourez durement sur la piste, vous n’essayez pas de vous faire des amis mais Lewis et Max, ils sont tous les deux adultes, donc ils savent que c’est le nom du jeu. »

Verstappen a récemment parlé de sa rivalité avec Hamilton, déclarant au Gentleman’s Journal que c’était « bien.

« Je veux dire, nous sommes ce que les concurrents devraient être. Nous n’allons pas exactement dîner ensemble mais ça va.

« « Vous avez cet esprit de compétition et nous essayons toujours de nous battre sur la piste, mais aussi de nous respecter en dehors de la piste.

« Jusqu’à présent, il y a eu des moments de tension, mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. »

Le père d’Hamilton, Anthony, estime qu’il y aura même « d’énormes câlins, des rires et des baisers entre les deux » quand tout sera dit et fait après le dernier tour du championnat à Abu Dhabi.